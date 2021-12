Πιστοποιητικό εμβολιασμού και σε… τσιπάκι: Μοιάζει με κόκκο ρυζιού και τοποθετείται κάτω από το δέρμα – Σε ποια χώρα κάνει θραύση

Τα μικροτσίπ κερδίζουν δημοτικότητα στη Σουηδία, όπου χιλιάδες έχουν επιλέξει να τοποθετήσουν κάτω από το δέρμα στο χέρι τους, τα τσιπάκια, τα οποία αντικαθιστούν την ταυτότητα, την πιστωτική κάρτα ή την κάρτα εισόδου στους χώρους εργασίας.

Τώρα οι Σουηδοί βάζουν σε μικροτσίπ και το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Η εταιρεία «Epicenter», μία startup με έδρα τη Στοκχόλμη, έχει τελειοποιήσει αυτό το μικροτσίπ.

Το μέγεθός του δεν ξεπερνά τον κόκκο ρυζιού. Τοποθετείται υποδόρια και μπορεί να «διαβαστεί» από smart phone.

Οι επικεφαλής της εταιρείας επιθυμούν την ευρεία εφαρμογή του.

Σε ένα βίντεο της εταιρείας, ο Χάνες Σγιομπλάντ, επικεφαλής του τμήματος διανομής δείχνει πως λειτουργεί. Κουνάει λίγο ένα smartphone πάνω από το χέρι του, στο σημείο όπου έχει εμφυτευτεί το τσιπ κι αυτό αμέσως ενημερώνεται για το καθεστώς εμβολιασμού του.

«Τα εμφυτεύματα είναι πολύ ευέλικτη τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά διαφορετικά πράγματα και αυτή τη στιγμή είναι πολύ βολικό να έχετε πάντα προσβάσιμο το διαβατήριο COVID στο εμφύτευμά σας», είπε σε μια δήλωση.

«Βάλτε το πιστοποιητικό Covid σε ένα τσιπ στο χέρι σας ή αλλού κάτω από το δέρμα. Είναι ολοένα και πιο δημοφιλές να εισάγετε ένα τσιπ στο σώμα με διαφορετικούς τύπους προσωπικών πληροφοριών και τώρα μπορείτε επίσης να εισάγετε το πιστοποιητικό Covid στο τσιπ» ανέφερε η καθημερινή εφημερίδα της Σουηδίας Aftonbladet.

