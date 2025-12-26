Προσοχή! Καμία παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας 2026 – Πληρώστε τώρα ή δείτε το ποσό να διπλασιάζεται!»

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026 που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.

Με αυστηρές προθεσμίες, χωρίς καμία ένδειξη για παράταση και με αυξημένα πρόστιμα για τους καθυστερημένους, η έγκαιρη πληρωμή αποτελεί πλέον μονόδρομο. Οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοφλήσουν τα τέλη είτε με κωδικούς TAXISnet είτε χωρίς, μέσω δύο απλών διαδικασιών που προσφέρει η ΑΑΔΕ.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Όσοι δεν προλάβουν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντικά πρόστιμα, τα οποία εφαρμόζονται πλέον κλιμακωτά.

Πληρωμή χωρίς κωδικούς TAXISnet

Η διαδικασία πληρωμής χωρίς σύνδεση στο TAXISnet είναι ιδιαίτερα απλή:

1. Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.

2. Επιλέξτε «Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet».

3. Εισάγετε τον ΑΦΜ, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το έτος τελών.

4. Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και προχωρήστε στην πληρωμή.

Πληρωμή με κωδικούς TAXISnet

Η πλατφόρμα myCAR παρέχει τη δυνατότητα:

Ψηφιακής ακινησίας ή επανακυκλοφορίας οχήματος χωρίς επίσκεψη στη ΔΟΥ.

Λήψης ειδοποιητηρίου και βεβαίωσης μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

Πληρωμής τελών με τον μήνα για οχήματα σε προσωρινή ακινησία.

Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXISnet και η διαδικασία περιλαμβάνει:

Προβολή πληροφοριών για τα οχήματα του χρήστη.

Κωδικούς πληρωμής ετήσιων ή αναλογικών τελών.

Εξαγωγή κωδικών σε αρχείο Excel για πολλαπλά οχήματα.

Λήψη βεβαίωσης μη οφειλής για μεταβίβαση ή εξαγωγή οχήματος.

Mobile banking και QR Code

Το ειδοποιητήριο περιλαμβάνει QR Code και RF, προσφέροντας γρήγορη και ασφαλή πληρωμή μέσω κινητού ή e-banking. Οι χρήστες μπορούν να σκανάρουν τον κωδικό και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς να εισάγουν χειροκίνητα ποσά ή κωδικούς. Η δυνατότητα αυτή διευκολύνει όσους προτιμούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω τραπεζικών εφαρμογών ή ATM.

Όσοι διαθέτουν πιστωτική κάρτα μπορούν να εξοφλήσουν τα τέλη σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Αυστηρότερα πρόστιμα για καθυστερήσεις

Η σημαντικότερη αλλαγή φέτος αφορά τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές, τα οποία έχουν γίνει πιο αυστηρά και εφαρμόζονται ως εξής:

• 25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026.

• 50% πρόστιμο έως 28 Φεβρουαρίου 2026.

• 100% πρόστιμο από 1η Μαρτίου 2026 και μετά.

Για παράδειγμα, αν τα τέλη ανέρχονται σε 100 ευρώ, η πληρωμή μετά την 1η Μαρτίου θα φτάσει τα 200 ευρώ. Το ελάχιστο πρόστιμο παραμένει στα 30 ευρώ, ανεξαρτήτως ποσού.

Τι ισχύει για τα οχήματα σε ακινησία

Τα τέλη καθορίζονται βάσει κυβισμού, εκπομπών CO₂ και ημερομηνίας πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Οι ιδιοκτήτες που δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2026 μπορούν να δηλώσουν ψηφιακή ακινησία μέσω της πλατφόρμας έως τις 31 Δεκεμβρίου, αποφεύγοντας την καταβολή των τελών.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα υπάρξει παράταση, καλώντας τους πολίτες να προχωρήσουν έγκαιρα στις πληρωμές για να αποφύγουν επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις.