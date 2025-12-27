ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόροι: Ποιες φορολογικές εκκρεμότητες λήγουν το 2025

Πέντε ημέρες απέμειναν μέχρι την εκπνοή του έτους – Ποιοι φόροι πρέπει να πληρωθούν άμεσα

Nα… σπριντάρουν μέχρι την εκπνοή του 2025 καλούνται χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να τακτοποιηθούν μια σειρά από φορολογικές εκκρεμότητες και να πληρωθούν οι φόροι.

Έτσι, πληρωμή δόσης για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας 2026, ΦΠΑ αλλά και δόσεις ρυθμίσεων που «τρέχουν» συνθέτουν το «καλάθι» των τελευταίων φορο-πληρωμών της χρονιάς.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ οι φορολογούμενοι επιβαρύνονται με τόκο 0,73%

Παράλληλα, όπως έχει υπενθυμίσει και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα πρέπει να έχουν υποβληθεί αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις σε μια σειρά περιπτώσεων που αφορούν κυρίως αναδρομικά εισοδήματα, κάλυψη τεκμηρίων, δηλώσεις αποβιωσάντων, αλλά και κατοίκους εξωτερικού.

Οι φόροι
Η λίστα με τους φορολογικούς λογαριασμούς οι οποίοι θα πρέπει να τακτοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 περιλαμβάνει:

1. Πληρωμή 10ης δόσης ΕΝΦΙΑ. Μέχρι το τέλος του μήνα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταβάλουν συνολικά το ποσό των 185 εκατ. ευρώ.

2. Πληρωμή 6ης δόσης φόρου εισοδήματος για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η δόση του φόρου που καλούνται να πληρώσουν τα νοικοκυριά ανέρχεται συνολικά σε 620 εκατ. ευρώ και για τα νομικά πρόσωπα υπερβαίνει τα 935 εκατ. ευρώ.

3. Πληρωμή τελών κυκλοφορίας έτους 2026 συνολικού ύψους 1,25 δισ. ευρώ. Όσοι δεν εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τα νέα τέλη από την Πρωτοχρονιά θα πληρώσουν πρόστιμο ανάλογα με τον χρόνο εξόφλησης των τελών.

Συγκεκριμένα προβλέπεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής:

25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2026,

50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2026,

100% των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση εξόφλησής τους από την 1η Μαρτίου 2026 και μετέπειτα ή μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας έτους 2026.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ οι φορολογούμενοι επιβαρύνονται με τόκο 0,73% ενώ σε περίπτωση που δεν πληρωθεί στην ώρα της η δόσης της ρύθμισης επιβαρύνεται με τόκο 15%.

Επίσης, μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2024. Η διαδικασία υποβολής αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3).

Προσοχή! Καμία παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας 2026 – Πληρώστε τώρα ή δείτε το ποσό να διπλασιάζεται!»
