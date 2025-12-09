ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για τις κινητοποιήσεις των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα της παραγωγής

Ημερομηνία:

Δεκτό κατά πλειοψηφία, έπειτα από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου το ψήφισμα για τις κινητοποιήσεις των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα της παραγωγής κατά τη συνεδρίαση του Σώματος την Δευτέρα 8/12.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο του ψηφίσματος το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα και στηρίζει κάθε προσπάθεια διαλόγου και συνεννόησης που θα οδηγήσουν στην ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων και στην αποτροπή φαινομένων που αναστατώνουν την κοινωνική ζωή.

Εδώ το κείμενο του ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι του τόπου μας, εκφράζει την συμπαράστασή του στα δίκαια αιτήματά τους, τα οποία έχουν ως στόχο τη βιωσιμότητα και την ενίσχυση της παραγωγής.

Η Πολιτεία οφείλει να εγκύψει και να δώσει λύσεις στα ζητήματα που αποτελούν τροχοπέδη, όπως είναι για παράδειγμα οι εκκρεμότητες σε οικονομικές ενισχύσεις, οι αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους, το υψηλό κόστος ενέργειας, ζωοτροφών και καυσίμων, αλλά και στην κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που επιβαρύνουν ιδιαίτερα τους παραγωγούς της Κρήτης, λόγω της νησιωτικότητας.

Με δεδομένο ότι η προστασία και ενίσχυση του πρωτογενή τομέα της παραγωγής επιφέρει σημαντικά οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας και της οικονομικής ζωής, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια διαλόγου και συνεννόησης, που θα οδηγήσουν στην ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων και στην αποτροπή φαινομένων που αναστατώνουν την κοινωνική ζωή.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

1. Να εκφράσει τη σταθερή στήριξή του στα δίκαια αιτήματα των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα του τόπου μας.
2. Να καλέσει την Πολιτεία σε ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους των παραγωγών, με στόχο την άμεση εξεύρεση ρεαλιστικών, βιώσιμων και εφαρμόσιμων λύσεων που θα στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής.

Ηράκλειο:Παρουσίαση του νέου βιβλίου του πατέρα Λίβυου,...

Το Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης και οι Εκδόσεις Ψυχογιός, σας προσκαλούν...

Κρήτη: Θρήνος για τον 37χρονο Στέλιο που...

Τραγικός επίλογος μετά από μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης για...

Ηράκλειο:Παρουσίαση του νέου βιβλίου του πατέρα Λίβυου, πρωτοπρεσβύτερου π. Χαράλαμπου Παπαδόπουλου
