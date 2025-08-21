ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Χαμηλό αποτύπωμα στο επιχειρείν αφήνει η “πλημμύρα” επισκεπτών του Δεκαπενταύγουστου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

“Πλημμύρισε” από επισκέπτες, η πόλη και η ενδοχώρα του Ρεθύμνου για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου , χωρίς ωστόσο η αυξημένη παρουσία, να καταφέρει να αποτυπωθεί και στο τοπικό επιχειρείν.

Πρόκειται για μια εικόνα άλλωστε που μεταφέρουν οι επαγγελματίες σε όλους τους κλάδους περιγράφοντας τη φετινή τουριστική σεζόν. Όπως όλα δείχνουν τα “σφιχτά” διαθέσιμα έχουν μεταβάλλει τις συνήθειες και έχουν περιορίσει αισθητά τους προϋπολογισμούς Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, που στρέφονται σε όλα τα επίπεδα, σε πιο οικονομικές λύσεις, για να απολαύσουν ολιγοήμερες διακοπές.

Αρκετοί επισκέπτες φέτος, όπως μεταφέρουν στην “Κ.Ε” και στο Goodnet.gr παράγοντες της αγοράς, επέλεξαν για τη διαμονή τους σπίτια συγγενών, είτε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης για μερικές ημέρες, με σκοπό να περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό τα έξοδα διαμονής. Αυτό δεν άργησε να αποτυπωθεί και στην εμπορική αγορά της πόλης και την εστίαση, που παρά την “κοσμοπλημμύρα” επισκεπτών, δεν είδαν το ανάλογο αντίκρυσμα στους τζίρους τους.

Παράλληλα , τα ξενοδοχεία κινήθηκαν με πληρότητες που βελτιώθηκαν στο …“παρά πέντε” με μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων και προσφορών που όπως φάνηκε από νωρίς θα ήταν απαραίτητα για την κάλυψη των κενών τους μήνες υψηλής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα οι πληρότητες κυμάνθηκαν από 90%-100% για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, που ναι μεν ήταν ικανοποιητικές, όχι όμως οι συνηθισμένες της περιόδου, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα ποσοστά που κινήθηκαν μεταξύ 90% και έως 95%.
Όλα τα παραπάνω εγείρουν τον προβληματισμό ενόψει της χειμερινής περιόδου, αλλά και της εικόνας που διαμορφώνεται στο “τοπίο” του τουρισμού , την ίδια ώρα που οι ελπίδες στρέφονται στον τουριστικό Σεπτέμβριο που όπως διαφαίνεται θα έχει δυναμική σε επίπεδο κρατήσεων αλλά και επισκεπτών.

Απασχολεί η βιωσιμότητα του τουρισμού

Όπως εξήγησε μιλώντας στην “Κ.Ε” και στο Goodnet.gr o πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου Μανώλης Τσακαλάκης, τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου oι πληρότητες κυμαίνονταν από 90%- 100%. Τα αντίστοιχα ποσοστά την περυσινή χρονιά, εξήγησε, ήταν πληρότητες στο 100% με κρατήσεις που είχαν γίνει χωρίς τις φετινές εκπτώσεις και προσφορές. Η διαφορά φέτος, σημείωσε ο ίδιος ήταν πως από νωρίς: “ξεκινήσαμε με προσφορές και υψηλές εκπτώσεις για να γεμίσουν τα κενά” κάτι που σημειώνει, σημαίνει απώλειες σε επίπεδο εσόδων, για τα ξενοδοχεία.

Η αίσθηση που αφήνει ο φετινός Αύγουστος και σε επίπεδο τουρισμού, επιβεβαίωσε ο κ. Τσακαλάκης, είναι πως η αυξημένη κίνηση στο Ρέθυμνο, δεν αποτυπώνεται στο επιχειρείν. Αυτό αποκαλύπτει και την διεθνή συγκυρία που έχει οδηγήσει φέτος σε σημαντικές περικοπές στους προϋπολογισμούς των διακοπών. Απόρροια των παραπάνω είναι οι περισσότεροι επισκέπτες να επιλέγουν στοχευμένες εκδρομές ή παραμένουν εντός των ξενοδοχείων επωφελούμενοι από τις προσφορές και τις εκπτώσεις που περιλαμβάνονται στις κρατήσεις που εξασφάλισαν.

Εξέφρασε τον προβληματισμό του και για την αλματώδη αύξηση κλινών στη βραχυχρόνια μίσθωση με τους όρους που αυτό συμβαίνει σήμερα, υπογραμμίζοντας πως η συγκυρία αυτή θέτει σήμερα ζητήματα βιωσιμότητας στον κλάδο. Παρουσιάζοντας στοιχεία, ο κ. Τσακαλάκης εξήγησε: “Έχουμε Πανελλαδικά 950 χιλιάδες κλίνες στα ξενοδοχεία και 1,1 εκατομμύρια κλίνες στη βραχυχρόνια μίσθωση. Άρα χρειαζόμαστε τον διπλάσιο όγκο τουριστών για να γεμίσουμε. Ζητούμενο είναι να υπάρξουν μέτρα για να είμαστε όλοι συντονισμένοι στον τουρισμό και να μην έχουμε φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού. Διαφορετικά τίθεται ζήτημα βιωσιμότητας και δεν αποκλείεται να δούμε πολλά ξενοδοχεία να μην αντέχουν τα επόμενα χρόνια”.

Δυναμική εμφανίζει ο τουριστικός Σεπτέμβριος, που όπως μετέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου, θα είναι ένας μήνας με καλές πληρότητες. Aυτό οφείλεται τόσο στην πτώση των τιμών, όσο και τους επισκέπτες μεγαλύτερης ηλικίας που επιλέγουν την περίοδο αυτή λόγω των χαμηλότερων θερμοκρασιών ενώ έχουν και υψηλότερους προϋπολογισμούς διακοπών.

Πτωτικά κινήθηκε ο φετινός Αύγουστος στην εστίαση

Παρότι ο Ιούλιος έκλεισε με θετικό πρόσημο, ο Αύγουστος και ιδιαίτερα οι ημέρες του Δεκαπενταύγουστου που η κίνηση στην πόλη κορυφώθηκε εμφανώς, δεν απέφερε τα ανάλογα έσοδα στις επιχειρήσεις εστίασης.
Συγκεκριμένα, όπως μετέφερε μιλώντας στην “Κ.Ε” και στο Goodnet.gr o πρόεδρος του Σωματείου Εστίασης Μιχάλης Χάσικος, η περίοδος αυτή κινήθηκε σε ποσοστό 10%-15% χαμηλότερα σε σύγκριση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο.
Παρότι η πόλη του Ρεθύμνου, πρόσθεσε, “βούλιαξε” από κόσμο, αυτό δεν αποτυπώθηκε στην εστίαση ενώ πολλές ήταν όπως τόνισε και οι ακυρώσεις στα καταστήματα της παλιάς πόλης, ελλείψει…θέσεων στάθμευσης.

Οι ελπίδες και στην εστίαση στρέφονται στον Σεπτέμβριο με τις επιχειρήσεις να ευελπιστούν πως οι επισκέπτες θα δώσουν την επιθυμητή “ανάσα” στο επιχειρείν.

Κορυφώθηκε η κίνηση ,μικρό το αντίκρυσμα στην Εμπορική αγορά

Η κίνηση στην τοπική αγορά κορυφώθηκε τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου, ωστόσο και η εμπορική αγορά είχε ένα μικρό μερίδιο, το οποίο περιορίστηκε στις τελευταίες ημέρες, πριν το Δεκαπενταύγουστο.

Όπως εξήγησε μιλώντας στην “Κ.Ε” και στο Goodnet.gr η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου Αθηνά Τσικιντίκου, Έλληνες και ξένοι επισκέπτες κατέκλυσαν τόσο την ενδοχώρα όσο και την αγορά της πόλης, με την καταναλωτική κίνηση, να εμφανίζει μεν μικρή αύξηση την τελευταία εβδομάδα, όχι ωστόσο τόσο αισθητή ώστε να δώσει μια ουσιαστική “ανάσα” στο επιχειρείν.

Οι καταναλωτές , όπως όλα δείχνουν, διαθέτουν “σφιχτό” προϋπολογισμό διακοπών με αποτέλεσμα να έχουν έχουν περιορίσει τις αγορές, όπως αποτυπώνεται τόσο τις τελευταίες ημέρες όσο και σε όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου στην αγορά. Ωστόσο, όπως τόνισε η κα Τσικιντίκου, η Κρήτη και το Ρέθυμνο παραμένουν προορισμοί με ισχυρή δυναμική που έχουν αυξημένη επισκεψιμότητα τους θερινούς μήνες, αυξάνοντας τον πληθυσμό τους με τα οφέλη που αυτό σηματοδοτεί για το τοπικό επιχειρείν.

Σημειώνεται πάντως ότι οι εκπτώσεις στην αγορά συνεχίζονται έως τα τέλη Αυγούστου και οι ελπίδες στρέφονται στο δεύτερο κύμα αδειούχων του Αυγούστου, με τους επαγγελματίες να ευελπιστούν σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης τόσο στα τέλη Αυγούστου , όσο και τον τουριστικό Σεπτέμβριο.https://www.goodnet.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ρεθύμνης:Τα συγχαρητήρια του Δημάρχου και του...

0
Τα θερμά συγχαρητήρια τους προς τον Νίκο Καραβάνο, τον...

10η «Γη Μυλοποτάμου»: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία –...

0
Τρεις ημέρες γεύσης, παράδοσης και υπερηφάνειας στο Μυλοπόταμο Με αυθεντικές...

Δήμος Ρεθύμνης:Τα συγχαρητήρια του Δημάρχου και του...

0
Τα θερμά συγχαρητήρια τους προς τον Νίκο Καραβάνο, τον...

10η «Γη Μυλοποτάμου»: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία –...

0
Τρεις ημέρες γεύσης, παράδοσης και υπερηφάνειας στο Μυλοπόταμο Με αυθεντικές...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ρεθύμνης:Τα συγχαρητήρια του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Αθλητισμού για τη διάκριση του Νίκου Καραβάνου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Πλατανιά:Συνεχίζονται οι πολιτιστικές Εκδηλώσεις – Καλοκαίρι 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση μικρών και μεγάλων θεατών...

Νίκος Αντωνακάκης : Τα προβλήματα της υποβάθμισης από τη διάβρωση της ακτής της Αγίας Πελαγίας δεν μπορούν να περιμένουν.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πρωτοβουλία για συνάντηση με τους επαγγελματίες της περιοχής. Ο Νίκος...

Τουρνουά 3×3 Βasketball Cretan Series by choco BIG: Η σκυτάλη περνάει στα Χανιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τα Χανιά παίρνουν τη σκυτάλη στον εφετινό κύκλο των...

Εορτολόγιο 21 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, 21 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST