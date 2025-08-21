Ρέθυμνο:Χαμηλό αποτύπωμα στο επιχειρείν αφήνει η “πλημμύρα” επισκεπτών του Δεκαπενταύγουστου

“Πλημμύρισε” από επισκέπτες, η πόλη και η ενδοχώρα του Ρεθύμνου για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου , χωρίς ωστόσο η αυξημένη παρουσία, να καταφέρει να αποτυπωθεί και στο τοπικό επιχειρείν.

Πρόκειται για μια εικόνα άλλωστε που μεταφέρουν οι επαγγελματίες σε όλους τους κλάδους περιγράφοντας τη φετινή τουριστική σεζόν. Όπως όλα δείχνουν τα “σφιχτά” διαθέσιμα έχουν μεταβάλλει τις συνήθειες και έχουν περιορίσει αισθητά τους προϋπολογισμούς Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, που στρέφονται σε όλα τα επίπεδα, σε πιο οικονομικές λύσεις, για να απολαύσουν ολιγοήμερες διακοπές.

Αρκετοί επισκέπτες φέτος, όπως μεταφέρουν στην “Κ.Ε” και στο Goodnet.gr παράγοντες της αγοράς, επέλεξαν για τη διαμονή τους σπίτια συγγενών, είτε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης για μερικές ημέρες, με σκοπό να περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό τα έξοδα διαμονής. Αυτό δεν άργησε να αποτυπωθεί και στην εμπορική αγορά της πόλης και την εστίαση, που παρά την “κοσμοπλημμύρα” επισκεπτών, δεν είδαν το ανάλογο αντίκρυσμα στους τζίρους τους.

Παράλληλα , τα ξενοδοχεία κινήθηκαν με πληρότητες που βελτιώθηκαν στο …“παρά πέντε” με μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων και προσφορών που όπως φάνηκε από νωρίς θα ήταν απαραίτητα για την κάλυψη των κενών τους μήνες υψηλής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα οι πληρότητες κυμάνθηκαν από 90%-100% για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, που ναι μεν ήταν ικανοποιητικές, όχι όμως οι συνηθισμένες της περιόδου, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα ποσοστά που κινήθηκαν μεταξύ 90% και έως 95%.

Όλα τα παραπάνω εγείρουν τον προβληματισμό ενόψει της χειμερινής περιόδου, αλλά και της εικόνας που διαμορφώνεται στο “τοπίο” του τουρισμού , την ίδια ώρα που οι ελπίδες στρέφονται στον τουριστικό Σεπτέμβριο που όπως διαφαίνεται θα έχει δυναμική σε επίπεδο κρατήσεων αλλά και επισκεπτών.

Απασχολεί η βιωσιμότητα του τουρισμού

Όπως εξήγησε μιλώντας στην “Κ.Ε” και στο Goodnet.gr o πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου Μανώλης Τσακαλάκης, τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου oι πληρότητες κυμαίνονταν από 90%- 100%. Τα αντίστοιχα ποσοστά την περυσινή χρονιά, εξήγησε, ήταν πληρότητες στο 100% με κρατήσεις που είχαν γίνει χωρίς τις φετινές εκπτώσεις και προσφορές. Η διαφορά φέτος, σημείωσε ο ίδιος ήταν πως από νωρίς: “ξεκινήσαμε με προσφορές και υψηλές εκπτώσεις για να γεμίσουν τα κενά” κάτι που σημειώνει, σημαίνει απώλειες σε επίπεδο εσόδων, για τα ξενοδοχεία.

Η αίσθηση που αφήνει ο φετινός Αύγουστος και σε επίπεδο τουρισμού, επιβεβαίωσε ο κ. Τσακαλάκης, είναι πως η αυξημένη κίνηση στο Ρέθυμνο, δεν αποτυπώνεται στο επιχειρείν. Αυτό αποκαλύπτει και την διεθνή συγκυρία που έχει οδηγήσει φέτος σε σημαντικές περικοπές στους προϋπολογισμούς των διακοπών. Απόρροια των παραπάνω είναι οι περισσότεροι επισκέπτες να επιλέγουν στοχευμένες εκδρομές ή παραμένουν εντός των ξενοδοχείων επωφελούμενοι από τις προσφορές και τις εκπτώσεις που περιλαμβάνονται στις κρατήσεις που εξασφάλισαν.

Εξέφρασε τον προβληματισμό του και για την αλματώδη αύξηση κλινών στη βραχυχρόνια μίσθωση με τους όρους που αυτό συμβαίνει σήμερα, υπογραμμίζοντας πως η συγκυρία αυτή θέτει σήμερα ζητήματα βιωσιμότητας στον κλάδο. Παρουσιάζοντας στοιχεία, ο κ. Τσακαλάκης εξήγησε: “Έχουμε Πανελλαδικά 950 χιλιάδες κλίνες στα ξενοδοχεία και 1,1 εκατομμύρια κλίνες στη βραχυχρόνια μίσθωση. Άρα χρειαζόμαστε τον διπλάσιο όγκο τουριστών για να γεμίσουμε. Ζητούμενο είναι να υπάρξουν μέτρα για να είμαστε όλοι συντονισμένοι στον τουρισμό και να μην έχουμε φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού. Διαφορετικά τίθεται ζήτημα βιωσιμότητας και δεν αποκλείεται να δούμε πολλά ξενοδοχεία να μην αντέχουν τα επόμενα χρόνια”.

Δυναμική εμφανίζει ο τουριστικός Σεπτέμβριος, που όπως μετέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου, θα είναι ένας μήνας με καλές πληρότητες. Aυτό οφείλεται τόσο στην πτώση των τιμών, όσο και τους επισκέπτες μεγαλύτερης ηλικίας που επιλέγουν την περίοδο αυτή λόγω των χαμηλότερων θερμοκρασιών ενώ έχουν και υψηλότερους προϋπολογισμούς διακοπών.

Πτωτικά κινήθηκε ο φετινός Αύγουστος στην εστίαση

Παρότι ο Ιούλιος έκλεισε με θετικό πρόσημο, ο Αύγουστος και ιδιαίτερα οι ημέρες του Δεκαπενταύγουστου που η κίνηση στην πόλη κορυφώθηκε εμφανώς, δεν απέφερε τα ανάλογα έσοδα στις επιχειρήσεις εστίασης.

Συγκεκριμένα, όπως μετέφερε μιλώντας στην “Κ.Ε” και στο Goodnet.gr o πρόεδρος του Σωματείου Εστίασης Μιχάλης Χάσικος, η περίοδος αυτή κινήθηκε σε ποσοστό 10%-15% χαμηλότερα σε σύγκριση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο.

Παρότι η πόλη του Ρεθύμνου, πρόσθεσε, “βούλιαξε” από κόσμο, αυτό δεν αποτυπώθηκε στην εστίαση ενώ πολλές ήταν όπως τόνισε και οι ακυρώσεις στα καταστήματα της παλιάς πόλης, ελλείψει…θέσεων στάθμευσης.

Οι ελπίδες και στην εστίαση στρέφονται στον Σεπτέμβριο με τις επιχειρήσεις να ευελπιστούν πως οι επισκέπτες θα δώσουν την επιθυμητή “ανάσα” στο επιχειρείν.

Κορυφώθηκε η κίνηση ,μικρό το αντίκρυσμα στην Εμπορική αγορά

Η κίνηση στην τοπική αγορά κορυφώθηκε τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου, ωστόσο και η εμπορική αγορά είχε ένα μικρό μερίδιο, το οποίο περιορίστηκε στις τελευταίες ημέρες, πριν το Δεκαπενταύγουστο.

Όπως εξήγησε μιλώντας στην “Κ.Ε” και στο Goodnet.gr η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου Αθηνά Τσικιντίκου, Έλληνες και ξένοι επισκέπτες κατέκλυσαν τόσο την ενδοχώρα όσο και την αγορά της πόλης, με την καταναλωτική κίνηση, να εμφανίζει μεν μικρή αύξηση την τελευταία εβδομάδα, όχι ωστόσο τόσο αισθητή ώστε να δώσει μια ουσιαστική “ανάσα” στο επιχειρείν.

Οι καταναλωτές , όπως όλα δείχνουν, διαθέτουν “σφιχτό” προϋπολογισμό διακοπών με αποτέλεσμα να έχουν έχουν περιορίσει τις αγορές, όπως αποτυπώνεται τόσο τις τελευταίες ημέρες όσο και σε όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου στην αγορά. Ωστόσο, όπως τόνισε η κα Τσικιντίκου, η Κρήτη και το Ρέθυμνο παραμένουν προορισμοί με ισχυρή δυναμική που έχουν αυξημένη επισκεψιμότητα τους θερινούς μήνες, αυξάνοντας τον πληθυσμό τους με τα οφέλη που αυτό σηματοδοτεί για το τοπικό επιχειρείν.

Σημειώνεται πάντως ότι οι εκπτώσεις στην αγορά συνεχίζονται έως τα τέλη Αυγούστου και οι ελπίδες στρέφονται στο δεύτερο κύμα αδειούχων του Αυγούστου, με τους επαγγελματίες να ευελπιστούν σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης τόσο στα τέλη Αυγούστου , όσο και τον τουριστικό Σεπτέμβριο.