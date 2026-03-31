Ρέθυμνο:Χρηματοδότηση 4,7 εκ. ευρώ για την ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού στο Πέραμα Μυλοποτάμου

Συνάντηση εργασίας με θέμα την ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Πέραμα Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στην Αθήνα, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Βουλευτή Ρεθύμνου Γιάννη Κεφαλογιάννη και του Δημάρχου Μυλοποτάμου Γιώργου Κλάδου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία φέρει την υπογραφή του Υπουργού, για τη χρηματοδότηση του έργου.

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 4.700.000 ευρώ, που αφορά την ανέγερση σύγχρονου βρεφονηπιακού σταθμού στο Πέραμα και το οποίο αποτελεί βασική διεκδίκηση του Δήμου Μυλοποτάμου, ανταποκρινόμενο στις αυξημένες ανάγκες της περιοχής σε δομές προσχολικής αγωγής.

Το έργο εισέρχεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας υποβολής πρότασης από τον Δήμο και των επόμενων σταδίων ένταξης και εκτέλεσής του.

Γιάννης Κεφαλογιάννης: «Η χρηματοδότηση των 4,7 εκ. ευρώ εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο ενίσχυσης των υποδομών στον Μυλοποτάμο»

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης δήλωσε:

«Η εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 4,7 εκατομμυρίων ευρώ για την ανέγερση του νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Πέραμα αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τον Μυλοποτάμο, καθώς ανταποκρίνεται σε μια σημαντική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μέσα από τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου Γιώργο Κλάδο, με στόχο την προώθηση παρεμβάσεων που έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα, συνδέεται με μια συνολική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών υποδομών στην περιοχή.

Υπενθυμίζω ότι πρόσφατα εγκαινιάσαμε το νέο Δημοτικό Σχολείο Πανόρμου, ενώ έχουν προχωρήσει παρεμβάσεις αναβάθμισης στο Γυμνάσιο Περάματος και στα Δημοτικά Σχολεία Περάματος, Γαράζου και Αγυιάς. Παράλληλα, ιδρύθηκε το Εσπερινό ΓΕΛ Μελιδονίου και ενισχύθηκαν το Λύκειο Πανόρμου, το Λύκειο Περάματος και το ΕΠΑΛ Γαράζου.

Επιπροσθέτως, μέσα από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» διατέθηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ, με πρόσθετη χρηματοδότηση 700 χιλιάδων ευρώ, για τη συντήρηση σχολικών μονάδων, την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ.

Την ίδια στιγμή, ενισχύθηκε και το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία είχε ο χαρακτηρισμός του συνόλου των σχολικών μονάδων της επαρχίας ως δυσπρόσιτων.

Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, ο οποίος αναγνώρισε από την πρώτη στιγμή τη σημασία του έργου και συνέβαλε ουσιαστικά στην προώθησή του μέσα από αυτή την χρηματοδότηση.

Συνεχίζουμε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να προχωρούν παρεμβάσεις με ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες».

Γιώργος Κλάδος: «Η χρηματοδότηση του βρεφονηπιακού σταθμού καλύπτει μια πραγματική ανάγκη του Δήμου μας»

Σε δήλωση του ο Δημάρχος Μυλοποτάμου Γιώργου Κλάδου αναφέρει:

«Η έγκριση της χρηματοδότησης ύψους 4.700.000 ευρώ για τον νέο βρεφονηπιακό σταθμό 300 θέσεωνστο Πέραμα αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τον Δήμο μας και για τις οικογένειες του τόπου μας. Η αύξηση των γεννήσεων στον Δήμο Μυλοποτάμου δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις σε σύγχρονες και επαρκείς δομές προσχολικής φροντίδας και αγωγής.

Θα δώσουμε στα παιδιά σταθερό κορμό και ανοιχτό ορίζοντα για να σταθούν καλύτερα από εμάς, με σχολεία και δομές αντάξιες της ζωής τους, των αναγκών τους και του σύγχρονου κόσμου. Αυτή είναι η ευθύνη μας, και αυτή η ευθύνη απαιτεί έργα που απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας με σοβαρότητα, σχέδιο και προοπτική.

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιογια τη συνεργασία, την ανταπόκριση και τη στήριξή του σε ένα έργο τόσο σημαντικό για τον Δήμο μας. Θερμές ευχαριστίες εκφράζω και προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Βουλευτή Ρεθύμνου κ. Γιάννη Κεφαλογιάννηγια τη διαρκή του στήριξη και τη συμβολή του στην προώθηση κάθε έργου που θα συμβάλει στην ανάπτυξη του τόπου μας.

Συνεχίζουμε με ευθύνη, επιμονή και προσήλωση σε έργα που στηρίζουν τις οικογένειες, ενισχύουν τον τόπο μας και δημιουργούν καλύτερες προϋποθέσεις για τις επόμενες γενιές».