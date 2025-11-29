Ρέθυμνο:Με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου ανοίγει την Κυριακή η αυλαία της εορταστικής περιόδου

Την Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν

στην Πλατεία του Άγνωστου Στρατιώτη

Με μια λαμπερή γιορτή ο Δήμος Ρεθύμνης υποδέχεται την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς καλώντας μικρούς και μεγάλους να χαρούν τις πιο «παραμυθένιες ημέρες του χρόνου»!

Το έναυσμα για την φωταγώγηση της πόλης και του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου της θα δοθεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:00 στην Πλατεία του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Με μια γιορτή που θα την πλημμυρίζουν τα πολύχρωμα φώτα, η μουσική, τα τραγούδια και τα εορταστικά δρώμενα, το Ρέθυμνο θα μπει στην φαντασμαγορία των ημερών καλώντας μικρούς και μεγάλους να χαρούν στην πόλη μας ανεπανάληπτες γιορτές» όπως επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης κ. Μάνος Τσακωνας, ο οποίος με τους συνεργάτες του έχουν ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Το έναυσμα δίδεται την Κυριακή με την Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνου να κάνει για ακόμα μια φορά την διαφορά δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα με τις μελωδίες της.

Παράλληλα η συναυλία με την Παιδική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνου έρχεται να συμβάλλει στο εορταστικό κλίμα αλλά και μαζί με τους μουσικούς της φιλαρμονικής μας, θα αναδείξουν για ακόμα μια φορά το υψηλό επίπεδο της μουσικής παιδείας στο Ρέθυμνο.

Όμως η γιορτή έχει και τα «μαγικά της»! Τους μικρούς και τους μεγάλους μας φίλους, τους περιμένουν στην πλατεία οι «Περιπέτειες του ξωτικού από τον Βόρειο Πόλο»! Πρόκειται για μια παράσταση χριστουγεννιάτικου τσίρκου με μαγικά κόλπα, σχοινοβασία, ξυλοπόδαρους, ζογκλερικά και πολλές εκπλήξεις.

Και μέσα σε αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα η χοροθεατρική ομάδα Team14 και οι UBA LUBA βάζουν τα δυνατά τους και βοηθούν τον Δήμαρχο κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικος δέντρος της πόλης!

Η φαντασμαγορία της τελετής συμπληρώνεται με ένα μοναδικό show πυροτεχνημάτων, με χρήση βεγγαλικών λάμψης και όχι κρότου προκειμένου να μην προκληθεί τρόμος στα ζώα της πόλης. Ο σεβασμός στα ζώα αποτελεί επιλογή και την οφείλουμε όλοι οι άνθρωποι στην καθημερινότητα μας και στις γιορτές μας.

Η γιορτή θα ολοκληρωθεί με την συναυλία της Σοφίας Μανουσάκη!

Η «αποκάλυψη μεγατόνων» σύμφωνα με τον Μίκη Θεοδωράκη ετοιμάζεται για την εμφάνιση της στο Ρέθυμνο μαζί με μια ομάδα εξαίρετων μουσικών.

Γεμάτη ενέργεια, λάμψη και ένα ευρύ ρεπερτόριο από ελληνικά και διεθνή τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και σιγοτραγουδήσει όπως “Άγιος έρωτας”, “Ο άγγελός μου”, “Σε έχω ερωτευτεί”, “I don’t wanna miss a thing” (με άδεια για διασκευή – για πρώτη φορά – από το θρυλικό συγκρότημα των Aerosmith), “Δεν είσαι εδώ”, αλλά και επιτυχίες από το πρόσφατο άλμπουμ της, “Music Box Sessions”.

Η σημαντική ερμηνεύτρια με τους τρεις χρυσούς δίσκους στην κατοχή της και την εντυπωσιακή καλλιτεχνική πορεία σε τόσο μικρό διάστημα που της έφερε συνεργασίες με εξέχοντες καλλιτέχνες (Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Στέφανος Κορκολής, Μαρία Φαραντούρη, Μάριος Φραγκούλης, Πάνος Μουζουράκης, Γιάννης Σπανός, Μίμης Πλέσσας, Γιώργος Χατζηνάσιος, μεταξύ άλλων), θα ξεδιπλώσει όλες της τις ερμηνευτικές και σκηνικές αρετές, σε ένα πρόγραμμα που θα συμπεριλάβει όλα όσα αγαπάει, ερμηνευμένα με πάθος και αλήθεια.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο κ. Νίκος Μαύρος.

Τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης, το Επιμελητήριο Ρεθύμνου και ο Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνης σε κοινή συνέντευξη Τύπου θα ανακοινώσουν το πλήρες πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων.