Ρέθυμνο:Οι φίλαθλοι επιλέγουν τη φανέλα που θα φορέσει η ελληνική ομάδα στο SOCCA Aegean Cup του Ρεθύμνου και στο TUI SOCCA World Cup

Σε μια δημόσια, πολύ ενδιαφέρουσα και ιντριγκαδόρικη διαβούλευση τίθεται η φανέλα χρώματος μπλε την οποία θα φορέσει η ελληνική ομάδα μίνι ποδοσφαίρου στις προσεχείς διοργανώσεις.

Η φανέλα που θα προκύψει από την ψηφοφορία των φιλάθλων θα φορεθεί για πρώτη φορά από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο Socca Aegean Cup το οποίο θα διεξαχθεί στις 21 και 22 Οκτωβρίου στο Ρέθυμνο.

Αυτό το Τουρνουά θα αποτελέσει την πρόβα τζενεράλε ενόψει του TUI Socca World Cup 2025, που θα λάβει χώρα στο Κανκούν του Μεξικού, από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου του 2025.

Τέσσερα διαφορετικά σχέδια, με την υπογραφή γνωστού Ασιάτη σχεδιαστή και σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία αθλητικής ένδυσης FILA βρίσκονται στη διάθεση του κοινού ώστε να επιλέξει την τελική εμφάνιση.

Όλες οι εμφανίσεις κινούνται σε αποχρώσεις του μπλε και θα συνδυαστούν με λευκά σορτς και λευκές κάλτσες.

Η ψηφοφορία διεξάγεται τόσο μέσω poll, όσο και από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με το άθροισμα των ψήφων να αναδεικνύει τη φανέλα που θα φορέσει η ελληνική ομάδα.

Η SOCCA Greece επέλεξε αυτή τη διαδικασία σε ένδειξη αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης προς το φίλαθλο κοινό που στέκεται στο πλάι της διαρκώς, με μεγάλο ενθουσιασμό και με ιδιαίτερη αγάπη.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα διαρκέσει έως την προσεχή Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι

Τα τέσσερα σχέδια που διεκδικούν την ψήφο του κοινού είναι τα εξής:

1. HeritageNoir (1ο σχέδιο)

Ακραία βαθύ μπλε χρώμα με απόλυτες χρυσές λεπτομέρειες που δίνουν αίσθηση πολυτέλειας. Στα μανίκια συναντώνται εντυπωσιακοί μαίανδροι, ενώ γεωμετρικά σχήματα εμπνευσμένα από την αρχαία ελληνική τέχνη αλλά και η αίσθηση της 3ης διάστασης ολοκληρώνουν το εντυπωσιακό σχέδιο που απεικονίζεται σε όλο το ύφασμα.

2. ClassicEdge (2ο σχέδιο)

Ίδιο σχέδιο και έμπνευση με την πρώτη φανέλα, αλλά σε πιο ανοιχτό και «γλυκό» μπλε, που προσφέρει μια φωτεινότερη εικόνα.

3. OceanFlow (3ο σχέδιο)

Βαθύ μπλε χρώμα και κόκκοι γαλάζιου, ένας συνδυασμός εμπνευσμένος από τη θάλασσα και το πέλαγος που περιβάλλουν την Ελλάδα από άκρη σε άκρη.

4. Lumin Cross (4ο σχέδιο)

Σαφής αναφορά στην παλιά ελληνική ναυτική σημαία. Ο σταυρός απλώνεται σε όλη τη φανέλα μέσα από οριζόντιες γραμμές και όμορφες αποχρώσεις.

Παράλληλα, η λευκή εμφάνιση – που θα αποτελέσει τη δεύτερη βασική επιλογή της ομάδας – θα παρουσιαστεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Το Ρέθυμνο θα φιλοξενήσει όπως και συνέβη και πέρυσι δυο διαδοχικές διοργανώσεις μεγάλου βεληνεκούς, αποτελώντας το επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής του μίνι ποδοσφαίρου.

Από τις 16 έως τις 20 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το TUI Socca Champions League στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 100 ομάδες από 40 χώρες και των πέντε ηπείρων.

Θα ακολουθήσει στις 21 και 22 Οκτωβρίου, επίσης στο εμβληματικό γήπεδο της Σοχώρας, το SOCCA Aegean Cup με τη συμμετοχή τεσσάρων Εθνικών ομάδων ανδρών και τεσσάρων Εθνικών ομάδων γυναικών.

Αμφότερες οι διοργανώσεις διεξάγονται με την ευθύνη της Διεθνούς Ομοσπονδίας (International SOCCA Federation) και με την αιγίδα και την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης και της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ.