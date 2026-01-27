Αναζήτηση
Ρουμανία: Πολύνεκρο τροχαίο με βαν – Πληροφορίες για Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, βαν που ξεκίνησε από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Ρουμανία με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ρουμανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για έξι Έλληνες οπαδούς νεκρούς σε τροχαίο δυστύχημα στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας και άλλους τρεις τραυματίες που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ένα μινι βαν με δέκα επιβαίνοντας, που ξεκίνησε από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Σε βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το μινι βαν πήγε να κάνει προσπέραση, αλλά προτού επιστρέψει στη λωρίδα του προσέκρουσε με διερχόμενο βυτιοφόρο.

