Βιολάντα: Οι πέντε γυναίκες θύματα της ανείπωτης τραγωδίας

Το βράδυ δούλευαν στο εργοστάσιο της Βιολάντα και την ημέρα φρόντιζαν παιδιά και εγγόνια. – Συγκλονίζουν οι ιστορίες τους

Συγκλονισμένη η χώρα από την ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα, οδηγώντας στον θάνατο πέντε εργαζόμενες.

Πέντε γυναίκες που πήγαν για το μεροκάματο και δεν γύρισαν ποτέ. Πέντε γυναίκες που εργάζονταν νύχτα για να στηρίζουν τις οικογένειές τους, να φροντίζουν τα παιδιά τους την ημέρα ή για να συμπληρώσουν τα ένσημα για να βγουν στη σύνταξη.

Η Έλενα, η Σταυρούλα, η Βάσω, η Αναστασία και η Αγάπη, ήταν οι 5 σκληρά εργαζόμενες γυναίκες, μητέρες και σύζυγοι που άφησαν την τελευταία τους πνοή από την έκρηξη ενώ δούλευαν.

Πριν από 6 μήνες ήρθε από τη Γερμανία η 56χρονη Αναστασία

Η 56χρονη Αναστασία Νάσιου, μητέρα τριών αγοριών έμενε χρόνια στη Γερμανία πριν πιάσει δουλειά στη βιομηχανία. Μετρούσε αντίστροφα για τη σύνταξη της αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε.

«Το κορίτσι μου… το κορίτσι μου» λέει κλαίγοντας η μητέρα της περιγράφοντας ότι «είχαμε μιλήσει την Κυριακή και μου είχε πει θα πάει στη Βιολάντα να κόψει την πίτα και της είπα «να περάσεις καλά».

«Η Αναστασία δούλευε από το 1989 στη Γερμανί, πήρε σύνταξη ο σύζυγός της και ήρθε μαζί του. Τη δουλειά που έκανε στη Γερμανία την έκανε και εδώ, γι’ αυτό και την προσέλαβαν αμέσως» περιγράφει από την πλευρά του ο πατέρας της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η 56χρονη κόρη του εργαζόταν νυχτερινή βάρδια γιατί «ήταν νέα, είχε προσληφθεί το καλοκαίρι, έκανε υπομονή για το μεροκάματο μέχρι να συμπληρώσει τα ένσημα».

«Ήταν μια αγαπητή γυναίκα, έψαχνε μεροκάματο, ήταν χρόνια στη Γερμανία χρόνια, ήθελε να επιστρέψει στον τόπο κοντά στη μάνα τον πατέρα τον άνδρα της, το αγαπούσε το χωριό, ήθελε να επιστρέψει. Είχε τρία παιδιά, τρία αγόρια, ο σύζυγος είχε βγει σε σύνταξη και τον ακολούθησε στο χωριό. Δούλευε νύχτα γιατί την ημέρα ήθελε να απολαμβάνει ο χωριό, τις δουλειές, τους γονείς τα παιδιά της. Όλο το χωρίο είναι συγκλονισμένο. Έξι μήνες δούλευε στο εργοστάσιο» είπε για την άτυχη Αναστασία η πρόεδρος του Γριζάνου Φαρκαδόνας, Ευανθία Κακαδιάρη, του χωριού στο οποίο ζούσε η 56χρονη.

«Ήθελε έναν χρόνο να βγει στη σύνταξη»

Η Αγάπη Μπούνοβα ήταν η τελευταία γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Τρίτης. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε κοντά στις σορούς των άλλων τριών γυναικών, που είχαν βρεθεί πρώτες.

«Ήταν μια οικογένεια πολύ αγαπητή στο χωριό. Δούλευαν κάμποσα χρόνια στη Γερμανία και ήρθαν στο χωριό να φτιάξουν ένα σπίτι. Η Αγάπη 15 χρόνια δούλευε στη Βιολάντα, ήθελε έναν χρόνο να βγει στη σύνταξη και τη βρήκε το μοιραίο» είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Μεγαλοχωρίου Τρικάλων στο οποίο ζούσε η άτυχη γυναίκα.

«Aγωνίστρια της ζωής»

Η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, ήταν μητέρα δύο μικρών παιδιών. Μέχρι το 2020 εργάζονταν ως κομμώτρια ωστόσο έκλεισε το κομμωτήριο και αποφάσισε να εργάζεται στην εταιρεία επιλέγοντας τη νυχτερινή βάρδια, ώστε να έχει χρόνο το πρωί που δούλευε ο σύζυγός της να είναι με τα παιδιά της.

«Η γυναίκα μου ήταν αξιόλογη σύζυγος και μάνα, στο μεροκάματο, αγωνίστρια της ζωής, παλέψαμε πάρα πολύ. Πήγανε τζάμπα ,πήγαν να βγάλουν το μεροκάματο και αποδείχθηκε μεροκάματο του τρόμου. Η αυλαία θα πέσει, τα παιδιά μας θα ψάχνουν να βρουν τις μανάδες τους, δεν θα φωνάξουν ξανά μαμά» είπε ο Αποστόλης Σκαμπαρδώνης στο STAR.

«Εγώ θα ήθελα να κάνω έκκληση να μην ξαναγίνει, να είναι τα τελευταία θύματα μιας τέτοιας τραγωδίας με γυναίκες του μόχθου. Η Βασιλική ήταν μια καλή μάνα και σύζυγος, δεν έχω λόγια, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο» συνέχισε με σπασμένη φωνή.

Μιλώντας, δε, για τα παιδιά του με τρεμάμενη φωνή είπε «έχω δύο ψυχούλες πρέπει να σταθώ δίπλα στα παιδιά μου και αυτό θα κάνω. Εγώ το μόνο που θα ήθελα αν μπορούσα θα ήταν να είχα φύγει εγώ και να ζούσε η γυναίκα μου».

«Δούλευε συνέχεια νύχτα για να είναι το πρωί μαζί με τα παιδιά της» είπε για την άτυχη γυναίκα ο πρόεδρος του χωριού Φιλύρας, Ηλίας Κουκουτσέλος που ήταν και συμμαθητής της. Όπως είπε, η Βασιλική είχε δύο μικρά παιδιά ενώ το πρωί δούλευε και ο σύζυγός της.

Μητέρα ενός 13χρονου παιδιού

Η 45χρονηΈλενα Κατσαρού, η οποία ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού, σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν για πολλά χρόνια στην Βιολάντα. Γνώριζε τον χώρο, τους ρυθμούς, τις δυσκολίες. Εκεί στον χώρο που για χρόνια ήταν η δεύτερη ζωή της εγκλωβίστηκε στις φλόγες και άφησε την τελευταία της πνοή.

Βαρύ το πένθος και για την Σταυρούλα Μπουκουβάλα από την Καρδίτσα που δούλευε 10 χρόνια στην εταιρεία πριν χάσει την ζωή της. Ήταν μητέρα 3 παιδιών ηλικίας 23, 18 και 15 χρόνων.