Σοκαριστικό δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες

Από: Team Πολ. Κρήτης

Φέρεται να ήταν οπαδοί του ΠΑΟΚ από την Ελλάδα όπου μετέβαιναν στη Γαλλία για τον αγώνα του Δικεφάλου του Βορρά με τη Λιόν
Τροχαίο δυστύχημα σοκ σημειώθηκε στη Ρουμανία, το μεσημέρι της Τρίτης, 27 Ιανουαρίου, όπου επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν. Φέρεται να ήταν οπαδοί του ΠΑΟΚ από την Ελλάδα όπου μετέβαιναν στη Γαλλία για τον αγώνα του Δικεφάλου του Βορρά με τη Λιόν.

Σύμφωνα με τη Ρουμανική αστυνομία, που επικαλούνται τοπικά ΜΜΕ, οδηγός του μίνι λεωφορείου που ερχόταν από τον δήμο Καρανσεμπές προς Λουγκόι φέρεται να προσπέρασε σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με μια νταλίκα, το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Στιγμιότυπο από το δυστύχημα

Ως αποτέλεσμα της πρόσκρουσης, επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους (ο οδηγός του μίνι λεωφορείου και έξι επιβάτες του), καθώς και τρεις τραυματίες, επιβάτες του μίνι λεωφορείου.

