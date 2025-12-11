ΔιεθνήΕΥΡΩΠΗ

Ρούτε: Προετοιμαστείτε για πόλεμο – Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας

Ο Μαρκ Ρούτε κάλεσε σήμερα τους συμμάχους να ενισχύσουν τις αμυντικές προσπάθειες.

Με δραματικό τόνο περιέγραψε την Ρωσία ως απειλή για την Ευρώπη, ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, αναφέροντας ότι «είμαστε ο επόμενος στόχος της»

Ο Μαρκ Ρούτε κάλεσε σήμερα τους συμμάχους να ενισχύσουν τις αμυντικές προσπάθειες για να αποτρέψουν «έναν πόλεμο που θα προέρχεται από την Ρωσία, κλίμακας ανάλογης των πολέμων που έζησαν οι παππούδες και οι προπάπποι μας».

Κατά την διάρκεια ομιλίας του στο Βερολίνο, ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι πάρα πολλά είναι τα μέλη της Συμμαχίας που δεν αισθάνονται πόσο επείγοντα χαρακτήρα έχει η απειλή της Ρωσίας κατά της Ευρώπης και πρέπει γρήγορα να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και την αμυντική παραγωγή για να αποτρέψουν έναν πόλεμο κλίμακας ανάλογης με αυτούς που γνώρισαν οι προηγούμενες γενιές.

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας. Φοβάμαι ότι πάρα πολλοί είναι οι επαναπαυμένοι. Πάρα πολλοί δεν αισθάνονται πόσο επείγον είναι αυτό. Και πάρα πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Τώρα είναι η ώρα για δράση», είπε.

«Η σύγκρουση βρίσκεται στις πόρτες μας. Η Ρωσία επανέφερε τον πόλεμο στην Ευρώπη. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», πρόσθεσε.

Η Ρωσία μπορεί να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη κατά του ΝΑΤΟ εντός πέντε ετών, προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Ρούτε, ο Πούτιν προσπαθεί για άλλη μια φορά να χτίσει μια αυτοκρατορία και χωρίς την υποστήριξη της Κίνας, η Ρωσία δεν θα μπορούσε πλέον να διεξάγει αυτόν τον πόλεμο.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ περιέγραψε την Κίνα ως «σανίδα σωτηρίας» του Κρεμλίνου.

Ο Ρούτε πρόσθεσε ότι πολλοί υποτιμούν την απειλή και πιστεύουν λανθασμένα ότι ο χρόνος είναι με το μέρος της Δύσης.

 

