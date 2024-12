Σκέφτηκα να τα παρατήσω όλα για εκείνη: Ο σωματοφύλακας της Γουίτνεϊ Χιούστον εξομολογείται

Στην ταινία «Ο Σωματοφύλακας», η Γουίτνεϊ Χιούστον και ο Κέβιν Κόστνερ υποδύονται ένα ντουέτο με δυναμική και ερωτισμό. Η ταινία που έγινε μια από τις πιο εμπορικές επιτυχίες των 90s ήταν η ιστορία ανάμεσα στη Ρείτσελ Μαρόν, μια σταρ του κινηματογράφου και της μουσικής που βρίσκεται στο ζενίθ της καριέρας της και τον σωματοφύλακα της Φρανκ Φάρμερ που βρίσκεται συνεχώς σε επαγρύπνηση για να την προστατέψει.

Η ταινία, αν και δεν ήταν βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, είχε ως έμπνευση την αληθινή σχέση και τη δυναμική ανάμεσα στη Γουίτνεϊ Χιούστον και το σωματοφύλακα της.

Αυτό αποκάλυψε ο πρώην σωματοφύλακας της Γουίτνεϊ Χιούστον και πρώην αστυνομικός Ντέιβιντ Ρότζερς σε συνέντευξη του στη Daily Mail.

Ο Ρότζερς εξομολογήθηκε ότι «υπήρξε μια στιγμή που τα συναισθήματά του για την τραγουδίστρια δεν ήταν αυστηρά επαγγελματικά» και αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τη Γουίτνεϊ Χιούστον που πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2012 σε ηλικία 48 ετών.

Ο γεννημένος στην Ουαλία Ρόμπερτς, ο οποίος εργάστηκε ως σωματοφύλακας της Χιούστον από το 1988 έως το 1995, μίλησε στην εφημερίδα πριν από τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων του με τίτλο Protecting Whitney (Προστατεύοντας τη Γουίτνεϊ) που θα κυκλοφορήσουν τον Ιανουάριο του 2025.

Ενώ ο Ρόμπερτς, 73 , επέμενε ότι η ασφάλεια της Χιούστον ήταν πάντα η απόλυτη και ύψιστη προτεραιότητά του, είπε ότι υπήρξε ένα βράδυ που η star ακούμπησε το κεφάλι της στον ώμο του. Tότε ο ίδιος μπήκε στον πειρασμό να «παρατήσει τα πάντα» για εκείνη και να αλλάξει τη δυναμική της σχέσης τους.

«Αν ξεπεράσεις αυτό το όριο, χάνεις την αντικειμενικότητά σου και αυτό σε καθιστά επικίνδυνο για το άτομο που προστατεύεις», είπε στο ρεπορτάζ.

«Αυτός είναι ο λόγος που ο Φρανκ Φάρμερ [ο χαρακτήρας του Κέβιν Κόστνερ στον Σωματοφύλακα] και η Ρέιτσελ Μάρον [ο χαρακτήρας της Χιούστον] δεν μπορούσαν να είναι μαζί. Ξεπέρασε τα όρια του και έτσι ακύρωσε τον εαυτό του στο να κάνει αυτό που έπρεπε για αυτή» λέει.

«Πολλά από αυτά που περιείχε η ταινία, τα ζήσαμε πραγματικά εκείνη και εγώ», συνέχισε ο Ρόμπερτς. «Μικρές λεπτομέρειες όπως όταν η Ρέιτσελ κρυβόταν πίσω από την πλάτη του για να ξεφύγει από τα πλήθη των θαυμαστών, έτσι ήταν, αυτό κάναμε μεταξύ μας».

Ο Ρόμπερτς, ο οποίος τώρα ζει στη Φλόριντα, αποκάλυψε ότι έχει ακόμα μαζί του ένα σημείωμα που του έγραψε η Χιούστον, περισσότερα από 35 χρόνια πριν.

«Ήταν [σε] ένα Post-it και το έσπρωξε κάτω από την πόρτα του δωματίου μου στο ξενοδοχείο Regency στο Χονγκ Κονγκ το 1988. Το έχω ακόμα – είναι μάλλον ξεθωριασμένο με τον καιρό, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύτιμο για μένα», είπε.

Ο πρώην αστυνομικός είπε στην Daily Mail ότι η έξι φορές βραβευμένη με Grammy star, η οποία ήταν μόλις 23 ετών όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά, αντιμετώπισε μια σειρά από σοβαρές απειλές για την ασφάλεια και τη ζωή της όσο καιρό ήταν μαζί.

«Ήταν ως επί το πλείστον [απειλές από] άνδρες που ένιωθαν απογοητευμένοι, πικραμένοι και εξαπατημένοι», θυμάται.

«Ήταν ένα συνεχές πρόγραμμα διαρκούς ελέγχου που μπορεί να βρίσκονται όλοι αυτοί οι τρελοί που κουβαλούσαν αυταπάτες και δηλητηριασμένα μυαλά. Έπρεπε να το κάνω σωστά 100 τοις εκατό. Αν κάποιος ηλίθιος ήταν αποφασισμένος να την πιάσει, έστω μια φορά που δεν ήμουν εκεί, θα μπορούσε να το καταφέρει» λέει.

«Έβαζα τον εαυτό μου ανάμεσα σε εκείνη και τους κινδύνους της ζωής της», συνέχισε.

Ο Ρόμπερτς σημείωσε επίσης ότι υπήρχε μια «λεπτή γραμμή» μεταξύ ενός φαινομενικά ακίνδυνου θαυμαστή και ενός επικίνδυνου ατόμου με εμμονική συμπεριφορά και επικίνδυνο ψυχισμό.

«Αν αφήσεις κάποιον θαυμαστή, όσο φαινομενικά αθώος και αν μοιάζει, να περάσει τα όρια, θα μπορούσε να αποδειχθεί δολοφόνος. Ο χρυσός κανόνας είναι να μην χάνεις ποτέ από τα μάτια σου τον άνθρωπο που έχεις αναλάβει να προστατέψεις, και να μην αφήνεις κανέναν να την πλησιάσει», καταλήγει ο σωματοφύλακας της Γουίτνεϊ Χιούστον.

Σε άλλη συνέντευξη του, το 2017 στον The Guardian, ο Ρόμπερτς είπε ότι αρχικά δεν ήθελε να αναλάβει τη δουλειά επειδή υπέθεσε ότι θα ήταν μια κακομαθημένη και κουραστική πριμαντόνα. Ωστόσο, οι προκαταλήψεις του για το πρόσωπο της Χιούστον διαλύθηκαν όταν τη συνάντησε πρόσωπο με πρόσωπο.

«Μου έκανε απίστευτη εντύπωση. Τα στερεότυπα που είχα για εκείνη και τη βιομηχανία της διαλύθηκαν εντελώς από αυτή την εκλεπτυσμένη, νεαρή κοπέλα», είπε στο ρεπορτάζ, υπενθυμίζοντας ότι η Χιούστον ήταν επίσης αστεία και οικεία.

Μιλώντας στον The Guardian ο Ρόμπερτς εξομολογήθηκε ότι ο θάνατος της Χιούστον το 2012, τον εξόργισε.

«Τόσοι πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν κάνει τόσα πολλά για να αποφευχθεί ο θάνατος της. Δεν το έκαναν. Αποποιήθηκαν την ευθύνη γιατί ήταν άπληστοι», είπε.

Η Χιούστον πάλευε με τα ναρκωτικά για μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής της και προσπάθησε να απεξαρτηθεί πολλές φορές.

Το 2016, ένας στενός οικογενειακός φίλος είπε στο People ότι η τραγουδίστρια άρχισε να παίρνει ναρκωτικά για να αντιμετωπίσει τις πιέσεις της βιομηχανίας και το τίμημα της δόξας.

«Πιστεύω ότι η αδυναμία να είναι 100% ο εαυτός της ήταν ένα τεράστιο βάρος, ήταν ο σταυρός που έπρεπε να κουβαλήσει. Κάποιος μπορεί να μοιάζει εξωτερικά στιβαρός και δυνατός… [αλλά] εσωτερικά, είναι γεμάτος ανασφάλειες και οικογενειακά θέματα, συναισθηματικά προσωπικά ζητήματα και αγώνες», είχε πει ο οικογενειακός φίλος της Γουίτνεϊ Χιούστον.

Το I Will Always Love You είναι δυνατό 50 χρόνια μετά

Η ιστορία της μπαλάντας που παραμένει ένα από τα 5 πιο ευπώλητα σινγκλ όλων των εποχών παγκοσμίως, με πωλήσεις πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα είναι εξίσου μεγάλη με τη σκηνή που έμεινε κλασική.

To I Will Always Love You, ένα από τα πιο ερωτικά και πιο δημοφιλή τραγούδια που έχουν παίξει και τραγουδηθεί ποτέ, γράφτηκε από την Ντόλι Πάρτον το 1973, για τον άλλοτε σύντροφο και μέντορά της Porter Wagoner, από τον οποίο χώριζε επαγγελματικά μετά από επτά χρόνια.

Η Ντόλι Πάρτον συμπεριέλαβε τη μπαλάντα στο άλμπουμ της Jolene του 1974.

«Έγραψα αυτό το τραγούδι για να πω πώς αισθάνομαι. Θα σε αγαπώ πάντα, αλλά πρέπει να φύγω» είχε πει η Ντόλι Πάρτον για το κομμάτι που ήθελε να διασκευάσει ακόμη και ο Έλβις, αλλά η Πάρτον απέρριψε την ιδέα μετά από αίτημα του να έχει μερίδιο για εκδοτικά δικαιώματα.

Η δημιουργός του Ντόλι Πάρτον δεν άφηνε τη δημιουργία της στα χέρια άλλων.

«Τα τραγούδια μου ήταν αυτό που άφηνα στην οικογένειά μου και δεν θα τα εγκατέλειπα. Οι άνθρωποι έλεγαν ότι ήμουν ηλίθια. Έκλαιγα όλη τη νύχτα. Θα σκότωνα για να τον ακούσω να το τραγουδάει. Αλλά, τελικά, όταν η Whitney το ηχογράφησε, χάρηκα που άντεξα» είχε πει στο Mojo το 2004.

Όταν το 1992 η Γουίτνεϊ Χιούστον ηχογράφησε τη διασκευή της για το soundtrack της ταινίας «The Bodyguard» («Ο Σωματοφύλακας») που ήταν και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έκανε πραγματικότητα την ιδέα του συμπρωταγωνιστή της.

Ο Κέβιν Κόστνερ ήταν αυτός που της πρότεινε τη μπαλάντα και έπεισε την Χιούστον να της φέρει ξανά ζωή μετά από πρόταση του να ακούσει την εκδοχή της Λίντα Ρόνσταντ του 1975.

Μετά την επιτυχία του κομματιού οι tabloid επέμεναν ότι οι Πάρτον και Χιούστον ήταν σε αντιμαχία μεταξύ τους.

Οι φήμες απορρίφθηκαν και από τις δύο κατηγορημαικά με τη δημιουργό να λέει για τη Χιούστον:

«Ο τρόπος με τον οποίο πήρε αυτό το απλό τραγούδι μου και το έκανε τόσο δυνατό, σχεδόν έγινε δικό της τραγούδι. Κάποιοι συνθέτες λένε: ‘Ωχ, μισώ τον τρόπο που το έκαναν αυτό στο τραγούδι μου ή αυτή η εκδοχή δεν ήταν αυτό που είχα στο μυαλό μου’. Απλά πιστεύω ότι είναι υπέροχο που οι άνθρωποι μπορούν να πάρουν ένα τραγούδι και να το κάνουν με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους».

Το I Will Always Love You ήταν νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο για 10 εβδομάδες και 14 εβδομάδες στις ΗΠΑ και ήταν το σινγκλ με τις περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 1992 και το 1993 στις ΗΠΑ.

Κέρδισε δύο Grammy το 1994 για το δίσκο της χρονιάς και την καλύτερη γυναικεία ποπ φωνητική ερμηνεία, όχι όμως και Όσκαρ καθώς το βραβείο αυτό πηγαίνει σε πρωτότυπα τραγούδια.