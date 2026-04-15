Σκιαθίτης, Τζελίλης και Χαραλαμπίδου φέρνουν στο Ρέθυμνο τις εμπειρίες και τη λάμψη τους

Το Ρέθυμνο αποτελεί για άλλη μια φορά σημείο αναφοράς και δημοφιλή προορισμό στα αθλητικά δρώμενα.

Κατόπιν προσκλήσεως του Αντιδημάρχου Αθλητισμού Νίκου Προβιά, η ρεθεμνιώτικη κοινωνία θα έχει τη χαρά και την τιμή να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει τρεις επιφανείς προσωπικότητες των σπορ που μάλιστα ξεπέρασαν τα στενά ελληνικά όρια.

Πρόκειται για τον χάλκινο Ολυμπιονίκη (Αθήνα, 2004) της Κωπηλασίας Νίκο Σκιαθίτη, τον τέταρτο Ολυμπιονίκη (Ατλάντα, 1996) της Άρσης βαρών Γιώργο Τζελίλη και την Κυπελλούχο Ευρώπης της Υδατοσφαίρισης (2003) Άννα Χαραλαμπίδου που θα βρεθούν στο Ρέθυμνο, την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Η επίσκεψη και η ώσμωση τους με την αθλητιώσα νεολαία του Ρεθύμνου εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου και του Τμήματος Αθλητισμού με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας (ΕΘΝΟΑ), πρόεδρος της οποίας είναι ο δις Ολυμπιονίκης Δημοσθένης Ταμπάκος που λάμπρυνε με την παρουσία του τη «Γιορτή του Αθλητή», στις 21 του περασμένου Δεκεμβρίου.

Ο Σκιαθίτης, ο Τζελίλης και η Χαραλαμπίδου θα παρακολουθήσουν αγώνες του 5ου Διεθνούς Τουρνουά ακαδημιών «Rethymno Easter Cup», το οποίο διοργανώνει ο προπονητής Γιώργος Μπαστάκης με τον Δημήτρη Καλογεράκη από αύριο έως και το Σάββατο (16-17-18 Αυγούστου σε επτά γήπεδα του Δήμου με τη συμμετοχή άνω των 2.300 παιδιών ηλικίας 8-16 ετών που εκπροσωπούν 137 ομάδες από 42 συλλόγους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Παράλληλα θα επισκεφθούν διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για να παρακολουθήσουν προπονήσεις των ομάδων και να μιλήσουν στα παιδιά σχετικά με την σημασία της άοκνης προσπάθειας και της στοχοπροσήλωσης και τη σημασία του αθλητικού ιδεώδους, που αποτελεί το πρώτιστο μέλημα της ΕΘΝΟΑ.

«Ο Δήμος Ρεθύμνης, όχι βεβαίως από τυπική υποχρέωση, αλλά από ιδεολογία και κουλτούρα προσπαθεί με κάθε τρόπο να αναπτύξει τον αθλητισμό στον τόπο μας. Η συγκεκριμένη διαδραστική πρωτοβουλία προσφέρει την ευκαιρία σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες να συναναστραφούν με κορυφαίους αθλητές, που θα μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους όχι μόνο από την καριέρα τους, αλλά και από τη ζωή τους. Είμαι βέβαιος ότι θα αφήσουν στο Ρέθυμνο ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα από το οποίο θα βγούμε όλοι ωφελημένοι» τόνισε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς.

Ο Νίκος Σκιαθίτης γεννήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου του 1981 στον Βόλο, υπήρξε αθλητής του ΟΕΑΝΑΒ και έχει ως κορωνίδα της σπουδαίας καριέρας του στην Κωπηλασία το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε μαζί με τον νυν πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Βασίλη Πολύμερο στο αγώνισμα του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών.

Έχει επίσης στο παλμαρέ του το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2001 και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο της ίδιας χρονιάς.

Ο Γιώργος Τζελίλης γεννήθηκε στις 13 Ιανουαρίου του 1973 στον Αυλώνα της Αλβανίας, ασχολήθηκε από μικρός με την Άρση Βαρών και κατέλαβε την τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 στην Ατλάντα, στην κατηγορία των 69 κιλών, χάνοντας το χάλκινο μετάλλιο στη διαφορά σωματικού βάρους από τον Κινέζο Σιάο Τσιανγκάνγκ.

Η συλλογή του περιλαμβάνει οκτώ ασημένια και πέντε χάλκινα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και τρία ασημένια και τέσσερα χάλκινα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Η Άννα Χαραλαμπίδου γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 1979 άρχισε την καριέρα τη στο γουότερ πόλο από τον Ν. Ο. Χανίων , ενώ στη συνέχεια αγωνίσθηκε στη Βουλιαγμένη, στη ΝΕ Πατρών, στον Εθνικό Πειραιώς, στον ΠΑΟΚ, στον Πανιώνιο και στον Ηλυσιακό.

Κορυφαία στιγμή της καριέρας της αποτελεί η κατάκτηση του Len Trophy το 2003 με τη Βουλιαγμένη, ενώ υπήρξε άλλες δυο φορές φιναλίστ της ίδιας διοργάνωσης και στέφθηκε τρεις φορές πρωταθλήτρια Ελλάδος. Επίσης με τη ΝΕΠ κατέκτησε την τρίτη θέση στο LEN Trophy.