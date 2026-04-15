Ξεκινά το έργο κατασκευής «έξυπνων» πρότυπων διαβάσεων στην πόλη του Ρεθύμνου

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή «έξυπνων» πρότυπων διαβάσεων, στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων με στόχο τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με σχολεία», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

Οι εργασίες ξεκίνησαν από το 14ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και θα συνεχιστούν σταδιακά στα υπόλοιπα προγραμματισμένα σημεία κοντά σε σχολικά συγκροτήματα. Η παρέμβαση αφορά συνολικά την κατασκευή 14 έξυπνων διαβάσεων και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των συμπολιτών μας και την προστασία των μαθητών.

Κάθε «έξυπνη» διάβαση ενεργοποιείται από τον πεζό με το πάτημα ενός κουμπιού & ειδοποιεί τους οδηγούς για την ύπαρξη πεζών στην διάβαση, μέσω:

• Φωτισμού LED ενσωματωμένου στο οδόστρωμα

• Ενεργοποίησης φωτεινών κατακόρυφων πινακίδων σήμανσης LED

Το σύστημα εξασφαλίζει υψηλή ορατότητα ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή δυσμενών καιρικών συνθηκών, συμβάλλοντας στην έγκαιρη αντίληψη της παρουσίας πεζών από τους οδηγούς.

Οι νέες «έξυπνες» διαβάσεις θα κατασκευαστούν στα εξής σημεία:

• 2ο Δημοτικό Σχολείο

• 5ο Δημοτικό Σχολείο

• 6ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου

• 8ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου

• 10ο Δημοτικό Σχολείο

• 14ο Δημοτικό Σχολείο

• 16ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου

• Δημοτικό Σχολείο Σταυρωμένου

• Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου

• 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου

• 4ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου

• 5ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου

• Μουσικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου

Κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους μαθητές, καθώς και η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων στις περιοχές γύρω από τα σχολεία.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εργασιών (εκσκαφές οδοστρώματος, τοποθέτηση εξοπλισμού, οδοστρώσεις, διαγραμμίσεις), ενδέχεται να εφαρμοστούν τοπικές προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο Δήμος Ρεθύμνης ζητά την κατανόηση των πολιτών, καθώς η πρόσκαιρη αυτή επιβάρυνση αποτελεί σημαντική επένδυση για την ασφάλεια των παιδιών και τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι φωτογραφίες προέρχονται από αντίστοιχα έργα άλλων πόλεων και δείχνουν πως θα διαμορφωθούν οι νέες διαβάσεις που θα κατασκευαστούν στο Ρέθυμνο.