ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σούπερ Καπ: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το τελετουργικό του τελικού στο Παγκρήτιο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται το Σάββατο στον τελικό του Σούπερ Καπ, με την ΕΠΟ να γνωστοποιεί το τελετουργικό και τις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Τη μοναδική εμπειρία ενός αγώνα που θα απονείμει το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς, αλλά και που θα αφήσει έντονο πολιτισμικό αποτύπωμα, προσφέρει το φετινό Super Cup που θα διεκδικήσουν αύριο Σάβαβτο (5μμ) στο Παγκρήτιο Στάδιο, ο Ολυμπιακός με τον ΟΦΗ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, το τελετουργικό του τελικού θα παραπέμπει σε… γιορτή, μιας και θα υπάρχουν μαντινάδες και αφιερώματα με μουσικούς και χορευτές.

Παράλληλα θα ακουστούν τα κάλαντα από ομάδα παιδιών, ενώ θα υπάρξει ξεχωριστό τελετουργικό για την υποδοχή του τροπαίου στο γήπεδο.

Κατά την είσοδό τους στο Πραγκρήτιο Στάδιο, οι φίλαθλοι θα γίνονται δεκτοί υπό τους ήχους μαντινάδων αφιερωμένων στο Super Cup από τους μουσικούς Νίκο Τζουλιαδάκη, Αντώνη Παπαδάκη, Ζαχαρία Μαθιουδάκη και Ιωάννη Παπαδάκη, πλαισιωμένους από χορευτική κρητική παρέα. Οι στίχοι και οι μαντινάδες γράφτηκαν ειδικά για τη διοργάνωση από την κορυφαία λαϊκή μαντιναδολόγο, Δέσποινα Σπαντιδάκη.

Η είσοδος του τροπαίου και της επίσημης μπάλας στον αγωνιστικό χώρο θα πραγματοποιηθεί από δύο πιστούς φιλάθλους και ενεργούς εκπροσώπους της κοινότητας ΑμεΑ, τον Γιάννη Αλαμπασύνη και τον Γιώργο Ψυχογιουδάκη, οι οποίοι θα εκπέμψουν ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης.

Το τελετουργικό θα εμπλουτιστεί με:

-Κάλαντα από ομάδα παιδιών του Λαογραφικού Ομίλου «Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης», με τη συμμετοχή των μουσικών Αντώνη Μαρτσάκη, Νίκου Μαρεντάκη, Κώστα Κακουδάκη και Μιχάλη Πετσάκη.
-Υποδοχή του τροπαίου από τη βραζιλιάνικη ομάδα κρουστών Batala Creta.
-Παραδοσιακές ασκομαντούρες από τον Φραγκίσκο Μπαλτζάκη, μαζί με τους Χρήστο Νησωτάκη, Μιχάλη Κουτεντάκη, Ιωάννη Κάββαλο και Μηνά Αδικημενάκη.
-Χορευτικά δρώμενα από τον Λαογραφικό Όμιλο «Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης».

Την επιμέλεια του τελετουργικού και των πολιτιστικών δράσεων εντός γηπέδου έχει αναλάβει η Πολιτισμολόγος, Βούλα Νεονάκη.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά...

0
Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμα σε εορταστικό κλίμα, όμως κάποια...

Το σύνδρομο της οθόνης (VAR): Κουμπαράκης και...

0
Με την ατζέντα της διαιτησίας ανοιχτή στο τραπέζι ολοκληρώνεται...

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά...

0
Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμα σε εορταστικό κλίμα, όμως κάποια...

Το σύνδρομο της οθόνης (VAR): Κουμπαράκης και...

0
Με την ατζέντα της διαιτησίας ανοιχτή στο τραπέζι ολοκληρώνεται...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (pics)
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Νεκρή η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία – Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της

ΠΚ team ΠΚ team -
Η σορός του άτυχου κοριτσιού που πέθανε από την...

Πέντε επιστημονικά τεκμηριωμένοι τρόποι για να νιώσετε καλύτερα το 2026

ΠΚ team ΠΚ team -
Πέντε εύκολοι και πρακτικοί τρόποι για να ενισχύσετε τη...

Φονικές Πρωτοχρονιές της τελευταίας 25ετίας: Όταν οι εορτασμοί κατέληξαν σε τραγωδίες

ΠΚ team ΠΚ team -
Αιματηρά περιστατικά ανά την υφήλιο, με δεκάδες νεκρούς και...

Τι καιρό θα κάνει το 2026; Τα Μερομήνια «μιλούν»

ΠΚ team ΠΚ team -
Στο προσκήνιο επανέρχονται τα Μερομήνια, η παραδοσιακή λαϊκή μέθοδος...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST