Σούπερ Καπ: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το τελετουργικό του τελικού στο Παγκρήτιο

Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται το Σάββατο στον τελικό του Σούπερ Καπ, με την ΕΠΟ να γνωστοποιεί το τελετουργικό και τις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Τη μοναδική εμπειρία ενός αγώνα που θα απονείμει το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς, αλλά και που θα αφήσει έντονο πολιτισμικό αποτύπωμα, προσφέρει το φετινό Super Cup που θα διεκδικήσουν αύριο Σάβαβτο (5μμ) στο Παγκρήτιο Στάδιο, ο Ολυμπιακός με τον ΟΦΗ.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, το τελετουργικό του τελικού θα παραπέμπει σε… γιορτή, μιας και θα υπάρχουν μαντινάδες και αφιερώματα με μουσικούς και χορευτές.
Παράλληλα θα ακουστούν τα κάλαντα από ομάδα παιδιών, ενώ θα υπάρξει ξεχωριστό τελετουργικό για την υποδοχή του τροπαίου στο γήπεδο.
Κατά την είσοδό τους στο Πραγκρήτιο Στάδιο, οι φίλαθλοι θα γίνονται δεκτοί υπό τους ήχους μαντινάδων αφιερωμένων στο Super Cup από τους μουσικούς Νίκο Τζουλιαδάκη, Αντώνη Παπαδάκη, Ζαχαρία Μαθιουδάκη και Ιωάννη Παπαδάκη, πλαισιωμένους από χορευτική κρητική παρέα. Οι στίχοι και οι μαντινάδες γράφτηκαν ειδικά για τη διοργάνωση από την κορυφαία λαϊκή μαντιναδολόγο, Δέσποινα Σπαντιδάκη.
Η είσοδος του τροπαίου και της επίσημης μπάλας στον αγωνιστικό χώρο θα πραγματοποιηθεί από δύο πιστούς φιλάθλους και ενεργούς εκπροσώπους της κοινότητας ΑμεΑ, τον Γιάννη Αλαμπασύνη και τον Γιώργο Ψυχογιουδάκη, οι οποίοι θα εκπέμψουν ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης.
Το τελετουργικό θα εμπλουτιστεί με:
-Κάλαντα από ομάδα παιδιών του Λαογραφικού Ομίλου «Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης», με τη συμμετοχή των μουσικών Αντώνη Μαρτσάκη, Νίκου Μαρεντάκη, Κώστα Κακουδάκη και Μιχάλη Πετσάκη.
-Υποδοχή του τροπαίου από τη βραζιλιάνικη ομάδα κρουστών Batala Creta.
-Παραδοσιακές ασκομαντούρες από τον Φραγκίσκο Μπαλτζάκη, μαζί με τους Χρήστο Νησωτάκη, Μιχάλη Κουτεντάκη, Ιωάννη Κάββαλο και Μηνά Αδικημενάκη.
-Χορευτικά δρώμενα από τον Λαογραφικό Όμιλο «Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης».
Την επιμέλεια του τελετουργικού και των πολιτιστικών δράσεων εντός γηπέδου έχει αναλάβει η Πολιτισμολόγος, Βούλα Νεονάκη.
