Στην Ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία της εθνικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ο Δήμαρχος Ηρακλείου

Στην Ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού για την προστασία της εθνικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συμμετείχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός τη Δευτέρα 9/3.

Στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης στην Αθήνα, παρουσιάστηκε από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη η Εθνική Στρατηγική, η οποία όπως τόνισε η Υπουργός ενσωματώνει διεθνείς προδιαγραφές από τον ΟΗΕ και την ΕΕ και αποτελεί «την πρώτη συστηματική προσπάθεια ενσωμάτωσης της κλιματικής διάστασης στη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες διεθνώς που ενσωματώνουν και συνθέτουν επικαιροποιημένες και έγκυρες κατευθυντήριες γραμμές».

Η Εθνική Στρατηγική εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προστασία Εμβληματικών Τόπων και Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την Κλιματική Αλλαγή», με χρηματοδότηση 22.000.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το έργο αυτό αποτελεί μέρος της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον τομέα του πολιτισμού και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Η Εθνική Στρατηγική σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, διά της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή της πραγματοποιήθηκε σε δημιουργική συνέργεια με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας διασφαλίζοντας την ολιστική και συντονισμένη προσέγγιση στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Κύρια χαρακτηριστικά της Εθνικής Στρατηγικής είναι ο προληπτικός χαρακτήρας των δράσεων και παρεμβάσεων που έχουν σχεδιασθεί ή/και αναπτυχθεί, η συμβατότητα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με την εκτίμηση της κλιματικής διακινδύνευσης, η ενσωμάτωση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης, η αξιοποίηση εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων, η κατάρτιση του προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού, και τέλος η ανάπτυξη συνεργασιών εντός και εκτός Ελλάδος.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν επίσης κυβερνητικά στελέχη, ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.