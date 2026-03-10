RUN GREECE Ηράκλειο:Η Αθλητική γιορτή της Πόλης και των Πολιτών της Κρήτης» Όλοι μαζί παιδιά και γονείς σε αυτή την Οικογενειακή Αθλητική Γιορτή

RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ-Ο ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ ΑΓΩΝΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

«Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

Παρουσιάστηκαν σήμερα οι αγώνες σε συνέντευξη τύπου στην Περιφέρεια Κρήτης

Η μεγάλη γιορτή-θεσμός του αθλητισμού και του πολιτισμού RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2026 που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου και διοργανώνουν ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.ΓΑ.Σ. Κρήτης, με συνδιοργανωτές την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ και τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, μεγάλο χορηγό την ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και τοπικούς χορηγούς τις Μινωικές Γραμμές, το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης,

τα ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου και τα Super Market Χαλκιαδάκης, παρουσιάστηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου.

Οι αγώνες, με κεντρικό σύνθημα RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ-Ο ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ ΑΓΩΝΑΣ, θα διεξαχθούν όπως είναι γνωστό, με εκκίνηση και τερματισμό, στην πλατεία Ελευθερίας και σύμφωνα με τα παρακάτω.

Αγωνίσματα – Ηλικίες:

-5χλμ & Δυναμικό Βάδισμα: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες – γεννηθείσες το 2014 και οι μεγαλύτεροι – μεγαλύτερες.

-10χλμ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες – γεννηθείσες το 2011 και οι μεγαλύτεροι – μεγαλύτερες.

-Παιδικός Αγώνας 1.000μ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές – μαθήτριες των Δ.Σ. των τάξεων Δ΄- Ε΄ – ΣΤ΄ και γεννηθέντες – γεννηθείσες το 2014 – 2015 και 2016.

-Family Run 600μ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές – μαθήτριες των Δ.Σ. των τάξεων Α΄ – Β΄- Γ΄ και γεννηθέντες – γεννηθείσες το 2017 – 2018 και 2019.

Ο κάθε μαθητής – μαθήτρια θα μπορεί να συνοδεύεται και από έναν ενήλικα. Ο κάθε ενήλικας μπορεί να συνοδεύει το ανώτερο 2 παιδιά.

Επίσης σε αυτή την απόσταση των 600μ έχουν δικαίωμα συμμετοχής και τα ΑμεΑ, χωρίς ηλικιακό περιορισμό.

Οι συμμετέχοντες στη συνέντευξη τύπου απηύθυναν ανοιχτή πρόσκληση σε μικρούς και μεγάλους σε όλη την Κρήτη είτε να συμμετέχουν στη μεγάλη αυτή αθλητική γιορτή ή να κατέβουν στην Πλ. Ελευθερίας και να χειροκροτήσουν τους δρομείς στην προσπάθεια τους.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Λεωνίδας Τερζής έκαναν λόγο για ένα μεγάλο δρομικό γεγονός που προβάλλει την Κρήτη στην Ελλάδα και ευρύτερα. Μάλιστα για πρώτη φορά στους αγώνες, εντάσσεται ο τομέας της πρόληψης στο πλαίσιο του προγράμματος ΖΩΗ της Περιφέρειας Κρήτης.

Ειδικότερα την παραμονή του αγώνα θα γίνει εκπαίδευση στους ενδιαφερόμενους δρομείς στην ΚΑΡΠΑ με την χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. Η ενέργεια θα εξελιχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο. Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης ευχαρίστησαν ιδιαίτερα τους εθελοντές και τα Σώματα Ασφάλειας που δίχως την συνεργασία τους οι αγώνες δεν θα μπορούσαν να διεξαχθούν.

Παρόντες στην σημερινή συνέντευξη τύπου από τον Δήμο Ηρακλείου, οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Τσαπάκης, Φιλαρέτη Χρονάκη-Δαφέρμου και Γιώργος Τσαγκαράκης, από τον ΣΕΓΑΣ και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης ο Γ.Γ. του ΣΕΓΑΣ Γιώργος Γιατρουδάκης, το μέλος του Δ.Σ. και πρόεδρος της επιτροπής RUN GREECE Ιάκωβος Πετσούλας, ο Πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης Παναγιώτης Αντωνακάκης, το μέλος του Δ.Σ. Μαρία Φανουράκη, ο τεχνικός σύμβουλος του ΣΕΓΑΣ Μάρκος Καλούδης και ο Πρόεδρος των Κριτών Στίβου Ηρακλείου Γιώργος Μυρωνάκης.

Οι εκπρόσωποι του Δήμου κάλεσαν τους πολίτες του Ηρακλείου να συμμετέχουν στους αγώνες ως δρομείς αλλά και ως εθελοντές να στηρίξουν την διοργάνωση. Επίσης κάλεσαν μικρούς και μεγάλους που δεν συμμετέχουν στους αγώνες, να δώσουν το παρόν την Κυριακή 29 Μαρτίου στην Πλ. Ελευθερίας και να χειροκροτήσουν ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες των δρομέων.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΓΑΣ ευχαρίστησαν τους τοπικούς συνδιοργανωτές Περιφέρεια Κρήτης και Δήμο Ηρακλείου, τον μεγάλο χορηγό του ΣΕΓΑΣ ERGO Ασφαλιστική, τους τοπικούς χορηγούς και κάλεσαν τους πολίτες της Κρήτης από ηλικίας 6 χρονών και πάνω να συμμετέχουν μαζικά στους αγώνες διασχίζοντας το ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου τρέχοντας και βαδίζοντας με τις οικογένειες τους, τους φίλους τους, τους συμμαθητές τους τους συναθλητές τους.

Επίσης παρόντες στην συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι των φορέων που στηρίζουν την εκδήλωση, ο διοικητής της τροχαίας Ηρακλείου Στέλιος Καρακούδης, ο Προέδρος του ΕΚΑΒ Κρήτης Νίκος Γιαννακουδάκης.

Αξίζει να επισημανθεί ότι μέρος των εσόδων των εγγραφών των δρομέων θα διατεθεί στην παιδιατρική ογκολογική του ΠΑΓΝΗ. Μάλιστα παρούσα στην συνέντευξη τύπου ήταν η καθηγήτρια παιδιατρικής αιματολογίας-ογκολογίας ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθύντρια της κλινικής αιματολογίας-Ογκολογίας Παίδων του ΠαΓΝΗ Ευτυχία Στειακάκη που ευχαρίστησε θερμά την Περιφέρεια Κρήτης, τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη αλλά και τον ΣΕΓΑΣ που συμβάλουν στην ενίσχυση της κλινικής με ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισμό.

Όπως ανακοινώθηκε την παραμονή του αγώνα, το Σάββατο 28 Μαρτίου, εκπρόσωποι των διοργανωτών θα επισκεφθούν την παιδιατρική ογκολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ όπου για τις ανάγκες τις κλινικής θα παραδοθεί ιατρικός εξοπλισμός που αποτελεί μέρος των εσόδων από τις εγγραφές των δρομέων. Παράλληλα ο ΣΕΓΑΣ θα παραδώσει δώρα σε όλα τα παιδιά που νοσηλεύονται στην κλινική.

Για πρώτη φορά στους αγώνες RUN GREECE Ηράκλειο, όπως ανακοινώθηκε, καθιερώνεται ο θεσμός των πρεσβευτών των αγώνων. Ειδικότερα για φέτος θα είναι οι παλιοί πρωταθλητές Στέλλα Πιλάτου, Γιώργος Αφορδακός, Γιάννης Αντωνακάκης, Ειρήνη Βασιλείου και Θωμάς Σμπώκος.

Εγγραφές

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των δρομέων είναι σε εξέλιξη και οι δρομείς μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στο www.run-greece.gr . Εγγραφές γίνονται επίσης στην Περιφέρεια Κρήτης (γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου), στο γραφείο εθελοντισμού του δήμου Ηρακλείου, στα δημοτικά αθλητικά κέντρα (Παγκρήτιο-Πατέλλες), στο Στάδιο Ελευθερίας, και σε επιλεγμένα καταστήματα των σούπερ μάρκετ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ και στο ΕΛΜΕΠΑ (πωλητήριο αναμνηστικών).