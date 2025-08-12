Στόχος η ανάδειξη της Αρχαίας Αξού για τον δήμο Μυλοποτάμου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου

Την περασμένη Κυριακή το πρωί, στην Αξό Μυλοποτάμου, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη αυτοψία στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης της Αρχαίας Αξού, από τη Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, κα Ελένη Παπαδοπούλου, η οποία συνοδευόταν από τους αρχαιολόγους κα Μαρία Πατεράκη και κ. Κώστα Γιαπιτζόγλου.

Η επίσκεψη, με φόντο την επιβλητική θέα του Ψηλορείτη, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Μυλοποτάμου, κ. Γεωργίου Κλάδου, ο οποίος με την παρουσία του στο πεδίο επιβεβαίωσε την έμπρακτη στήριξή του σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια, με αποφασιστικότητα και μεθοδικότητα.

Στην αυτοψία παρευρέθηκαν επίσης:

ο Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας κ. Μιχαήλ Σαρρής,

ο Αντιδήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Ιωσήφ Βουκάλης,

ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΜ κ. Μηνάς Ρουμπάκης,

η Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου κα Ειρήνη Κουτάντου,

ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Αξού–Λιβάδας κ. Εμμανουήλ Κουτάντος και μέλη του Συμβουλίου,

ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου κ. Χαράλαμπος Κουτάντος και μέλη του συλλόγου,

ο εφημέριος του χωριού π. Δαβίδ,

κάτοικοι του χωριού, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας κ. Στέλιος Πατελάρος και ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου κ. Ιωάννης Βρέντζος,

καθώς και ο επιχειρηματίας κ. Ιωάννης Παπαδάκης.

Μετά την αυτοψία στην Ακρόπολη, η κα Παπαδοπούλου επισκέφθηκε τις βυζαντινές εκκλησίες του χωριού, μεταξύ των οποίων ήταν ο Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος, η Αγία Ειρήνη και ο Μιχαήλ Αρχάγγελος. Με σκοπό να αποκτήσει την καλύτερη δυνατή εικόνα επι του πεδίου δεν δίστασε να φτάσει ακόμη και σε ιδιαίτερα δύσβατα σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αποδεικνύοντας το γνήσιο ενδιαφέρον και τον επαγγελματισμό της.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από τους συνεργάτες της την άμεση υλοποίηση επειγουσών παρεμβάσεων που διαπιστώθηκαν επί τόπου και χρήζουν άμεσης φροντίδας.

Τα επόμενα βήματα που απαιτούνται από την πλευρά της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας τέθηκαν σε σαφές πλαίσιο και εντάχθηκαν σε συγκεκριμένο προγραμματισμό, ώστε οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προχωρήσουν συντονισμένα στις απαραίτητες ενέργειες για την εξεύρεση των ανάλογων πόρων για την υλοποίηση του έργου.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος σημείωσε: «Η Αξός, χτισμένη στους πρόποδες του Ψηλορείτη, υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες πόλεις της αρχαιότητας. Η στρατηγική της θέση και τα σωζόμενα αρχαιολογικά ευρήματα αποδεικνύουν τον ρόλο της ως κέντρου διοίκησης, λατρείας και εμπορίου. Σήμερα, ο τόπος αυτός παραμένει αναξιοποίητος, ενώ διαθέτει τεράστιες δυνατότητες να αναδειχθεί σε πυλώνα πολιτισμού και βιώσιμης ανάπτυξης για τον Μυλοπόταμο και ολόκληρη την Κρήτη. Ως Δημοτική Αρχή, έχουμε καθήκον να στηρίξουμε με κάθε μέσο την προσπάθεια ανάδειξής της Αρχαίας Αξού. Ένας τόσο σημαντικός πολιτισμικός θησαυρός στη γή του Μυλοποτάμου δεν πρέπει να παραμείνει θαμμένος, ήρθε η ώρα να τον φέρουμε στο φως.»

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με ένα γεύμα φιλοξενίας που προσέφερε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αξού-Λιβάδας στο Οικοτουριστικό Χωριό «ΕΝΑΓΡΟΝ».