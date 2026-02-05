Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στη δημόσια διαβούλευση για τα τιμολόγια του ΟΛΗ Α.Ε.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση που έθεσε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. επί του σχεδίου «Τιμολογιακών Διατάξεων και Κανονισμών Παροχής Λιμενικών Υπηρεσιών», καταθέτοντας τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και σαφή θέση εκ μέρους του συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας και των χρηστών του λιμένα.

Στην παρέμβασή του, το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι η διαβούλευση πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία, παρά τις επανειλημμένες θεσμικές παρεμβάσεις και επιστολές των τελευταίων ετών,

η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η λειτουργική αξιοπιστία του εμπορικού λιμένα Ηρακλείου δεν έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά. Αντιθέτως, σοβαρά προβλήματα υποδομών, εξοπλισμού και καθημερινής λειτουργίας εξακολουθούν να επιβαρύνουν την εφοδιαστική αλυσίδα και την τοπική οικονομία.

«Το Επιμελητήριο Ηρακλείου εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στο προτεινόμενο σχέδιο τιμολογίων, καθώς προβλέπει σημαντικές αυξήσεις τελών, δικαιωμάτων και προσαυξήσεων, χωρίς αυτές να συνδέονται με αντίστοιχη αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι αυξήσεις αυτές επιβαρύνουν δυσανάλογα τις εξαγωγικές, παραγωγικές και μεταφορικές επιχειρήσεις της Κρήτης, υπονομεύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και μετακυλίοντας αυξημένο κόστος στην τοπική και διεθνή αγορά και προτείνουμε την αναστολή ή, κατ’ ελάχιστον, τη σταδιακή και μεταβατική εφαρμογή των αυξήσεων,

αφού προηγηθεί η υλοποίηση των έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού που έχει αναγγείλει ο Οργανισμός» τόνισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης, προσθέτοντας ωστόσο ότι «το Επιμελητήριο Ηρακλείου παραμένει ανοιχτό σε έναν ουσιαστικό διάλογο, με στόχο ένα δίκαιο, αναλογικό και αναπτυξιακά συμβατό τιμολογιακό πλαίσιο, προς όφελος της κρητικής οικονομίας και της κοινωνίας»