Ηράκλειο:To instacar παρουσιάζει στην Έκθεση 100% Hotel Show τις πλέον σύγχρονες λύσεις μίσθωσης και αγοράς αυτοκινήτου.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

To instacar παρουσιάζει στην Έκθεση 100% Hotel Show, στο Ηράκλειο, τις πλέον σύγχρονες λύσεις μίσθωσης και αγοράς αυτοκινήτου.

Η Κρήτη φιλοξενεί την έκθεση 100% Hotel Show, ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα για τον κλάδο της φιλοξενίας, με το instacar, την πλέον δυναμική ελληνική εταιρεία leasing και πώλησης οχημάτων, να παρουσιάζει τις πιο σύγχρονες λύσεις μίσθωσης οχημάτων που απευθύνονται στους επαγγελματίες του τουρισμού.

Τις λύσεις ευέλικτης μίσθωσης οχημάτων για επιχειρήσεις, χωρίς απαίτηση προκαταβολής και με δυνατότητα προσαρμογής του στόλου ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες, αναδεικνύει το instacar. Η υπηρεσία ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις διαχείρισης στόλου, προσφέροντας ευελιξία στη χρήση οχημάτων και συμβάλλοντας στον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους συντήρησης και λειτουργίας.

Παράλληλα με το βασικό του αντικείμενο, τη μίσθωση οχημάτων, το instacar παρουσιάζει και την ενότητα μικροκινητικότητας ως μια σύγχρονη τάση που ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες του τουριστικού κλάδου. Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει λύσεις μίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών, ποδηλάτων και σκούτερ, οι οποίες εξυπηρετούν μετακινήσεις μικρών αποστάσεων, ενισχύουν τις πρακτικές βιώσιμης φιλοξενίας και συμβάλλουν στη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών.

Οι επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ακόμη, την υπηρεσία αγοράς μεταχειρισμένων οχημάτων του instacar. Τα οχήματα, που προέρχονται από τον στόλο των μισθώσεων διατίθενται προς πώληση μετά το πέρας της 4ετίας. Κάθε αγορά συνοδεύεται με ιστορικό συντήρησης του οχήματος, έλεγχο ποιότητας και τεχνική πιστοποίηση από ανεξάρτητους φορείς (DEKRA), προσφέροντας μια αξιόπιστη και συμφέρουσα εναλλακτική για την ενίσχυση του στόλου.

Επιπλέον, το instacar διαθέτει πλέον φυσική παρουσία στο Ηράκλειο, με νέο κατάστημα στη συμβολή των οδών Μίνωος 39 & Γορτύνης 18, προσφέροντας άμεση εξυπηρέτηση στους ενδιαφερόμενους.

Σε μια περίοδο όπου η μετακίνηση αποτελεί κομμάτι της εμπειρίας φιλοξενίας, το instacar φέρνει στο προσκήνιο λύσεις που συνδυάζουν ευελιξία, έλεγχο κόστους και άμεση εφαρμογή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το 100% Hotel Show στις 6, 7 και 8 Φεβρουαρίου 2026 στο ΔΕΚΚ Ηρακλείου.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
