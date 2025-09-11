ΕΠΙΣΤΗΜΗΥΓΕΙΑ

Συναγερμός από το ECDC για ανθεκτικό μύκητα που εξαπλώνεται στα νοσοκομεία της Ευρώπης – Κρούσματα και στην Ελλάδα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι πέντε χώρες με τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων C. auris ήταν η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Γερμανία.

Συναγερμός έχει σημάνει στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία για τον φονικό μύκητα Candidozyma auris (πρώην Candida auris) που συνεχίζει να εξαπλώνεται αποτελώντας σοβαρή απειλή για τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται, οι επιδημίες διευρύνονται και αρκετές χώρες αναφέρουν συνεχιζόμενη τοπική μετάδοση. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης και του ελέγχου της μετάδοσης, προκειμένου να αποφευχθεί η ταχεία εξάπλωση.

Συνολικά, 4.012 κρούσματα αποικισμού ή μόλυνσης από C. auris αναφέρθηκαν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μεταξύ 2013 και 2023. Οι πέντε χώρες με τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων C. auris ήταν η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Γερμανία. Από το 2020, ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται ραγδαία μέχρι το 2023, όταν και αναφέρθηκαν 1.346 ετήσια κρούσματα από 18 χώρες ΕΕ/ΕΟΧ.

Παρά την αύξηση αυτή, οι καταγεγραμμένοι αριθμοί κρουσμάτων αντικατοπτρίζουν μόνο την κορυφή του παγόβουνου, καθώς δεν υπάρχει συστηματική επιτήρηση σε πολλές χώρες. Ενώ οι τρεις προηγούμενες έρευνες του ECDC για το C. auris περιορίστηκαν σε χώρες ΕΕ/ΕΟΧ, οι χώρες διεύρυνσης της ΕΕ των Δυτικών Βαλκανίων και η Τουρκία προσκλήθηκαν επίσης να συμμετάσχουν στην έρευνα για το C. auris του 2024. Η Τουρκία, το Κοσσυφοπέδιο και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ανέφεραν συνολικά 121 κρούσματα C. auris.

Πρόσφατα κρούσματα έχουν αναφερθεί στην Κύπρο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Ισπανία έχουν δηλώσει ότι δεν μπορούν πλέον να διακρίνουν συγκεκριμένες εξάρσεις λόγω της εκτεταμένης περιφερειακής ή εθνικής διασποράς. Η περίοδος μεταξύ ενός καταγεγραμμένου πρώτου κρούσματος στη χώρα και της περιφερειακής ενδημικότητας σύμφωνα με το σύστημα σταδιοποίησης του ECDC ήταν μεταξύ πέντε και επτά ετών για την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, γεγονός που δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να εξαπλωθεί το C. auris μέσω των νοσοκομειακών δικτύων.

Σε αρκετές από αυτές τις χώρες, έχει σημειωθεί παρατεταμένη τοπική μετάδοση μέσα σε λίγα μόνο χρόνια από το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα, γεγονός που υπογραμμίζει το κρίσιμο χρονικό περιθώριο για έγκαιρες παρεμβάσεις για την αναχαίτιση της εξάπλωσής του.

Το Candidozyma auris (C. auris) είναι ένας μύκητας που συνήθως εξαπλώνεται εντός των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης, είναι συχνά ανθεκτικός στα αντιμυκητιακά φάρμακα και μπορεί να προκαλέσει βαριές λοιμώξεις σε σοβαρά άρρωστους ασθενείς. Η ικανότητά του να επιμένει σε διαφορετικές επιφάνειες και ιατρικό εξοπλισμό και να εξαπλώνεται μεταξύ ασθενών καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον έλεγχό του.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Νέα καταγγελία για φακελάκι σε δημόσιο νοσοκομείο:...

0
Ζητήθηκε από τον ασθενή χρηματικό ποσό για να μπει...

ΠΑΓΝΗ: 8 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς μέσα στις δύο...

0
Τι ανακοίνωσε η διοίκηση του νοσοκομείου. Οκτώ μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς μέσα...

Νέα καταγγελία για φακελάκι σε δημόσιο νοσοκομείο:...

0
Ζητήθηκε από τον ασθενή χρηματικό ποσό για να μπει...

ΠΑΓΝΗ: 8 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς μέσα στις δύο...

0
Τι ανακοίνωσε η διοίκηση του νοσοκομείου. Οκτώ μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς μέσα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Νέα καταγγελία για φακελάκι σε δημόσιο νοσοκομείο: «Μου ζήτησαν 100 ευρώ για να περάσω στα Επείγοντα»
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Αρνητικές σκέψεις: Συγκεκριμένοι τρόποι να τις «διώξουμε» από το μυαλό μας!

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι να κάνετε για κατανοήσετε καλύτερα τις αρνητικές σας...

Η συγκινητική ιστορία του Τάκη Προεστάκη, ιδρυτή του διάσημου καταφυγίου στην Κρήτη έγινε ντοκιμαντέρ

ΠΚ team ΠΚ team -
Κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ για τον Τάκη Προεστάκη, ιδρυτή...

Από την Κρήτη με 35άρια ως τον Βορρά με καταιγίδες: Ο καιρός των επόμενων ημερών

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Κρήτη συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς καλοκαιριού, ενώ...

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Αλβανία παρουσίασε την Diella, την πρώτη υπουργό που...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST