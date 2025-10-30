Συνεχίζεται ο Διεθνής Διαγωνισμός για την καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου

Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης απέρριψαν τις προσφυγές εταιρείας και Συλλόγων Εργαζομένων αντίστοιχα

Αλέξης Καλοκαιρινός: Προχωράμε στο σχεδιασμό μας για να φέρουμε το αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από το, επιτέλους, καθαρό Ηράκλειο

Συνεχίζεται κανονικά ο Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός του Δήμου Ηρακλείου για την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη για την καθαριότητα, έπειτα από την απόρριψη όλων των προσφυγών που είχαν κατατεθεί.

Ειδικότερα, την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής εταιρείας από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) και την απόρριψη των Ειδικών Διοικητικών Προσφυγών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ ΟΤΑ) και του Συλλόγου Εργαζομένων Καθαριότητας και Εργατοτεχνιτών Δήμου Ηρακλείου, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των εργαζομένων, επισημαίνοντας: «Θέλω να καταστήσω σαφές ότι είναι προφανές ότι δεν θίγονται εργασιακά δικαιώματα. Δεν θίγεται η ίδια η απασχόληση και όλες οι υπόλοιπες αιτιάσεις, σε ό,τι αφορά δηλαδή την αρμοδιότητα και την δυνατότητα του Δήμου Ηρακλείου να προχωρήσει σε αυτήν την επιλογή, δεν γίνονται δεκτές.

Αλλά ειδικά θέλω να τονίσω ότι το ζήτημα αυτό το αντιμετωπίζουμε στο πλαίσιο της προστασίας της εργασίας, της προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και γενικότερα των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων μας στην Υπηρεσία Καθαριότητας, τις συνθήκες αυτές αποβλέπουμε να βελτιώσουμε. Και αυτό θα γίνει μέσα από το σχεδιασμό, ο οποίος τώρα προχωράει.»

Αναφερόμενος στην προδικαστική προσφυγή εταιρείας στην ΕΑΔΗΣΥ, ο Δήμαρχος Ηρακλείου τόνισε: «Αφορούσε την χρηματοοικονομική επάρκεια των ενδιαφερομένων και ειδικότερα τον προσδιορισμό δεικτών ρευστότητας και βιωσιμότητας. Κρίθηκε επίσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ότι ορθώς έχουμε πράξει, ότι είναι στην ευχέρεια μας να καθορίζουμε τους δείκτες αυτούς και ότι δεν θίγεται ο ανταγωνισμός από αυτό τον συγκεκριμένο προσδιορισμό.

Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, ο διαγωνισμός συνεχίζει από εκεί όπου αναγκαστικά σταμάτησε με την κατάθεση και της προδικαστικής προσφυγής και με την αποδοχή ασφαλιστικών μέτρων από την ΕΑΔΗΣΥ. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι κινούμαστε για να επαναπροσδιορίσουμε την προθεσμία λήξης του διαγωνισμού η οποία τοποθετείται οπωσδήποτε εντός του Νοεμβρίου.

Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα τεθεί σε έκτακτη Δημοτική Επιτροπή, ώστε να μη χαθεί καθόλου χρόνος, να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό μας και να πραγματοποιήσουμε αυτό το οποίο θέλουμε για να φέρουμε το αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από το επιτέλους καθαρό Ηράκλειο.

Εφόσον, και αυτό πρέπει να αναφερθεί, δεν έχουμε άλλη προσφυγή, που δεν μπορεί να αποκλειστεί διότι είναι μέσα στις νομικές θεσμικές δυνατότητες, και εφόσον δεν έχουμε καθυστέρηση από ενδεχόμενες ενστάσεις στο στάδιο του ίδιου του διαγωνισμού, είναι εφικτό στις αρχές της άνοιξης να έχουμε τον ανάδοχο για το συγκεκριμένο έργο το οποίο προτείνουμε για τη συνάρθρωση σε αυτό το μικτό σύστημα της καθαριότητας.»