Συνεχίζεται η τουριστική δυναμική και τον Σεπτέμβριο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου: Κοντά στους 1,5 εκατ. επιβάτες!

Η Κρήτη παραμένει κορυφαίος προορισμός, με άνοδο σε εσωτερικές και διεθνείς αφίξεις και δεκάδες χιλιάδες περισσότερους ταξιδιώτες – Οι αριθμοί της ΥΠΑ καταγράφουν ισχυρή δυναμική τουρισμού, με άνοδο 9,49% στις εσωτερικές πτήσεις και 3,81% στις διεθνείς.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση στον Κρατικό Αερολιμένα «Νίκος Καζαντζάκης» τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Συνολικά, από την 1η έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, μέσω του αεροδρομίου ταξίδεψαν 717.346 επιβάτες αφίξεων και 756.207 αναχωρήσεων, αριθμοί που αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη δυναμική τουριστικής περιόδου στην Κρήτη.

Εσωτερικό: αύξηση σχεδόν 10%

Στις εσωτερικές πτήσεις, καταγράφηκαν 81.756 αφίξεις και 91.967 αναχωρήσεις, σημειώνοντας άνοδο 9,49% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 (74.670 επιβάτες έναντι 81.756).

Εξωτερικό: πάνω από 635.000 αφίξεις

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η κίνηση στο εξωτερικό, όπου έφτασαν 635.433 επιβάτες και αναχώρησαν 663.874, έναντι 612.129 αφίξεων τον Σεπτέμβριο του 2024 – αύξηση 3,81%.

Οι περισσότερες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν από ξένες αεροπορικές εταιρείες, με πάνω από 572.000 αφίξεις και 595.000 αναχωρήσεις.

Στατιστικά επιβατικής κίνησης ανά χώρα – Σεπτέμβριος 2025

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δημοσίευσε τα αναλυτικά στοιχεία για την αεροπορική κίνηση του Σεπτεμβρίου 2025 ανά χώρα προέλευσης και προορισμού.

Συνολικά καταγράφηκαν 8.981 κινήσεις αεροσκαφών, με 717.041 αφίξεις επιβατών και 755.668 αναχωρήσεις. Οι διερχόμενοι επιβάτες ανήλθαν σε 1.426.

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη κίνηση

Γερμανία: 2.187 πτήσεις, 193.385 αφίξεις και 189.485 αναχωρήσεις – παραμένει η πρώτη αγορά για την Κρήτη.

Ηνωμένο Βασίλειο: 1.235 πτήσεις, 103.586 αφίξεις και 111.338 αναχωρήσεις.

Γαλλία: 723 πτήσεις, 56.206 αφίξεις και 59.691 αναχωρήσεις.

Ολλανδία: 333 πτήσεις, 28.734 αφίξεις και 29.729 αναχωρήσεις.

Πολωνία: 455 πτήσεις, 41.349 αφίξεις και 43.696 αναχωρήσεις.

Σημαντική παρουσία και από άλλες αγορές

Τσεχία: 268 πτήσεις, περίπου 43.000 επιβάτες (αφίξεις & αναχωρήσεις).

Ρουμανία: 317 πτήσεις, σχεδόν 48.700 επιβάτες.

Ελβετία: 301 πτήσεις, πάνω από 45.000 επιβάτες.

Ιταλία: 241 πτήσεις, 17.125 αφίξεις και 21.685 αναχωρήσεις.

Ισραήλ: 419 πτήσεις, περίπου 57.400 επιβάτες συνολικά.

Εσωτερικό – Ελλάδα

Στο εσωτερικό δίκτυο, καταγράφηκαν 1.200 πτήσεις με 81.608 αφίξεις και 91.794 αναχωρήσεις.