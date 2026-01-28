Αναζήτηση
Συνεχίζονται οι εργασίες για τα νέα δίκτυα ύδρευσης και το έργο της Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων από τη ΔΕΥΑΗ

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Εργασίες στην Μάνου Κατράκη την 1/2 και στις οδούς Παναγίας Μαλεβή και Ευαρέστου από 4/2

Νέες εργασίες θα πραγματοποιηθούν το Φεβρουάριο από τη ΔΕΥΑΗ στο πλαίσιο των έργων της «Προσθήκης Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για ύδρευση» καθώς και της «Κατασκευής Δικτύων ύδρευσης στην πόλη Ηρακλείου – 2019 (Δίκτυα ύδρευσης – υδρόμετρα- τηλεμέτρηση-τηλεέλεγχος)».

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφής για την τοποθέτηση αγωγών επεξεργασμένων λυμάτων στην οδό Μάνου Κατράκη σε τμήμα μήκους 40 μέτρων, νότια από τη διασταύρωση της με την οδό Παναγία Μαλεβή. Για τις εργασίες δεν απαιτείται καθολική διακοπή της κυκλοφορίας.

Επίσης, την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την τοποθέτηση αγωγών επεξεργασμένων λυμάτων και αγωγών ύδρευσης στις οδούς Παναγίας Μαλεβή και Ευαρέστου. Οι εργασίες κατασκευής των δικτύων θα διαρκέσουν περίπου 40 ημέρες και η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνεται σε αυτοτελή τμήματα των οδών όπου εκτελούνται εργασίες. Εκατέρωθεν των τμημάτων αυτών θα είναι ελεύθερη η πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των παρακείμενων ιδιοκτησιών.

Η ΔΕΥΑΗ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για αυξημένη προσοχή και συμμόρφωση με τις προειδοποιητικές πινακίδες των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών.

