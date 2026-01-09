ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα μεγάλα ραντεβού του 2026

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στην Αθήνα το Final Four της Euroleague και στην Πολωνία το Παγκόσμιο στίβου.

Μουντιάλ με 48 ομάδες σε 16 πόλεις και χειμερινοί Ολυμπιακοί σε Μιλάνο /Κόρτινα

Το Παγκόσμιο Κύπελλο (11/6-19/7) , η κορωνίδα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, για πρώτη φορά με 48 ομάδες σε 16 πόλεις των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού και φυσικά οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες του 2026 που θα φιλοξενηθούν σε Μιλάνο/Κορτίνα (6-22/2 και 6-15/3), ξεχωρίζουν ανάμεσα στις πιο σημαντικές διοργανώσεις που φέρνει μαζί του το 2026.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου θα γίνει από 20 ως 22 Μαρτίου 2026 στην πόλη Τορούν στην Πολωνία, ενώ η Αθήνα έχει την τιμητική της στο μπάσκετ, αφού το κλειστό του ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει (22-24/5) το Final Four της EuroLeague.

Ενδιαφέρουσα δια-ηπειρωτική μονομαχία ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και της Νότιας Αμερικής για το 2026, η περίφημη Finalissima που θα γίνει στις 27 Μαρτίου στο Lusail Stadium (Κατάρ).

Έχοντας τόσα πολλά να περιμένουμε το 2026, με οδηγό μήνα με τον μήνα, αυτά είναι μερικά από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα του κόσμου για τη νέα χρονιά:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

21/12/25-18-1/26-Κύπελλο Αφρικής

Μαρόκο

2-11/1-United Cup

6-12/1-ATP Αδελαΐδα

15/1-1/2- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χάντμπολ Ανδρών Δανία/Νορβηγία/Σουηδία

10-25/1- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Ανδρών Βελιγράδι, Σερβία

8-11/1 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Χόκεϊ (Indoor)-άνδρες/γυναίκες Χαϊδελβέργη

12/1-1/2 Australian Open

18/1- ΝΒΑ London games Λονδίνο

3/1-Ράλλυ Ντακάρ- Σαουδική Αραβία

23-26/1-WRC Ράλι Μόντε Κάρλο

26/1-5/2 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Γυναικών

Φουντσάλ, Μαδέρα-Πορτογαλία

30/12-5/1- ATP Μπρισμπέιν

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

6-22/2-Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Milano/Cortina 2026

8/2- Super Bowl LX

7/2- Μάρτιο- Six Nations (Ράγκμπι)

9-15/2-ATP Ρότερνταμ

14-16/2-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Πατινάζ

16-22/2- ATP Ντόχα

17/18 και 24/25 Champions League playoffs

19-22-Παγκόσμιο πρωτάθλημα καλλιτεχνικής γυμναστικής Κότμπους-Γερμανία

23-28/2 ATP Ακαπούλκο

ΜΑΡΤΙΟΣ

1/3-Μαραθώνιος Τόκιο

1-15/3-Indian Wells

5-13/3-CONCACAF Champions Cup

6-15/3- Παραολυμπιακοί Χειμερινοί Αγώνες Milano/Cortina

6-8/3- GP F1 Αυστραλίας Μελβούρνη

10/11-17/18/3-Champions League, Φάση των 16

12-19/3-Europa League, Φάση των 16

13-15/3 GP F1 Σανγκάη

15-29/3-Miami Open

20-22/3-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Πομόρσκι, Πολωνία

20-22/3-Πρεμιέρα MotoGP Βραζιλία

22/3- Carabao cup final Λονδίνο

27/3-Finalissima Ισπανία-Αργεντινή

Κατάρ

27-29/3 GP F1 Ιαπωνίας Σουζούκα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

4-12/4 Monte Carlo Masters τένις

9-12/4- The Masters (Γκολφ) Άουγκουστα, ΗΠΑ

7/8 και 14-15/4-Προημιτελικοί Champions League

9-16/4- Προημιτελικοί Europa League

10-12/4 GP F1 Μπαχρέιν

12-20/4-ATP Monte Carlo Masters

13/4-MotoGP Τέξας

17-19/4 GP F1 Σαουδικής Αραβίας Τζέντα

20/4- Μαραθώνιος Βοστώνης

24-27/4-WRC Ράλλυ Κροατίας

26/4- Μαραθώνιος Λονδίνου

28/4-17/5- Internazionali BNL Ιταλίας Ρώμη

28/29-4 και 5/6-5 -Ημιτελικοί Champions League

ΜΑΪΟΣ

1-30/5-Φάση ομίλων Copa Libertadores

1-10/5-Madrid Open

8/5- Diamond League Ντόχα, Κατάρ

1-3/5- Formula 1 GP Μαϊάμι

5-13/5-Champions League ημιτελικά

8-24/5-IIHF Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χόκεϊ επί Πάγου

9-31/5-Giro d’Italia (Ποδηλασία)

10/5-Indianapolis 500

11-18/5-Rome Masters

16/5- FA Cup τελικός Λονδίνο

16/5- Diamond League Σανγάη, Κίνα

17/5-MotoGP Λε Μαν

18/5-7/6- Roland Garros / Γαλλικό Όπεν (Τένις)

20/5- Τελικός Europa League Κωνσταντινούπολη

22-24 – Φάιναλ φορ Ευρωλίγκα Αθήνα

22-24/5- GP F1 Καναδάς

23 ή 24/5- Τελικός Champions League γυναικών Όσλο, Νορβηγία

23/5- Diamond League Sιαμέν, Κίνα

27/5-Τελικός Conference League Λειψία, Γερμανία

27-31/5- Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής Βάρνα, Βουλγαρία

30/5- Τελικός Champions League Βουδαπέστη, Ουγγαρία

31/5- Diamond League Ραμπάτ, Μαρόκο

ΙΟΥΝΙΟΣ

1-7/6 FIBA 3◊3 World Cup Βαρσοβία, Πολωνία

4/6-Diamond League Ρώμη

7/6-Diamond League Στοκχόλμη

4/6- Ξεκινάνε οι τελικοί του ΝΒΑ

5-7/6- GP F1 Μονακό

10/6-Diamond League Όσλο

11/6-19/7-Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 ΗΠΑ/Καναδάς/Μεξικό

12-14/6- GP F1 Βαρκελώνης

10-14/6-24 Ώρες του Λε Μαν

26-28/6- GP F1 Αυστρίας

26/6-Diamond League Παρίσι

29/6-12/6-Wimbledon Championships

ΙΟΥΛΙΟΣ

3-5/7- GP F1 Μεγάλης Βρετανίας

4/7-Diamond League Γιουτζίν

4-26/7-Tour de France

10/7-Diamond League Μονακό

14/7-MLB All-Star Game

17-19/7- GP F1 Βελγίου

18/7-Diamond League Λονδίνο

23/7-2/8 Αγώνες Κοινωπολιτείας

24-26/7- GP F1 Ουγγαρίας

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1-3/8-WRC Ράλλυ Φινλανδίας

12/8- UEFA Super Cup Σάλτσμπουργκ, Αυστρία

14-30/8-Παγκόσμιο Κύπελλο Χόκεϊ επί Χόρτου (Άνδρες) Βέλγιο/Ολλανδία

17-23/8-Cincinnati Masters

22/8-13/9-Vuelta a Espaňa (Ποδηλασία)

21/8-Diamond League Λοζάνη

23/8-Diamond League Σιλέσια

21-23/8- GP F1 Ολλανδίας

27/8-Diamond League Ζυρίχη

30/8-13/9-US Open (Τένις)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

4-5/9-Diamond League Βρυξέλλες

4-13/9- FIBA Women’s Basketball World Cup Γερμανία

4-7/9- WRC Ράλλυ Ακρόπολις

4-6/9-GP F1 Ιταλίας

19/9-4/10-Ασιατικοί Αγώνες 2026 Αίτσι/Ναγκόγια

10/9-NFL — Έναρξη σεζόν

12-20/9- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου

16-17/9-UEFA Champions League – Φάση Ομίλων

25-27/9- Laver cup τένις Λονδίνο

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

4/10-MotoGP Ταϊλάνδη

4-12/10-Shanghai Masters (Τένις)

9/10-10-GP F1 Σιγκαπούρης

20-28/10-MLB World Series

11/10-Μαραθώνιος Σικάγο

18/10-Μαραθώνιος Άμστερνταμ

23-25/10-GP F1 ΗΠΑ

24-26/10-WRC Ράλλυ Ιαπωνίας

30/10-1/11- GP F1 Μεξικό

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1/11-Μαραθώνιος Νέας Υόρκης

7-14/11-WTA Finals

6-8/11-GP F1 Βραζιλίας

8/11- Κλασικός Μαραθώνιος Αθήνας

15-22/11- ATP Finals

15/11-MotoGP Βαλένθια

19-21/11-GP F1 Λας Βέγκας

23/11-Τελικός MLS

24-29/11- Davis cup final (8) τένις

27-29/11-GP F1 Κατάρ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

FIFA Club World Cup

5/12-Τελικός Copa Libertadores

25/12-Αγώνες NBA Χριστουγέννων

 

PATRIS.GR

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κύπελλο Ελλάδας Βόλεϊ: Με Παμβοχαϊκό εκτός οι...

0
Όλα τα ζευγάρια που προέκυψαν από τη σημερινή κλήρωση. Ο...

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας

0
Όλα τα παιχνίδια την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε...

Κύπελλο Ελλάδας Βόλεϊ: Με Παμβοχαϊκό εκτός οι...

0
Όλα τα ζευγάρια που προέκυψαν από τη σημερινή κλήρωση. Ο...

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας

0
Όλα τα παιχνίδια την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κύπελλο Ελλάδας Βόλεϊ: Με Παμβοχαϊκό εκτός οι άνδρες του ΟΦΗ και με Ολυμπιακό εντός οι γυναίκες του ΟΦΗ
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κινητοποιήσεις αγροτών: Στο τραπέζι του διαλόγου μετά από εβδομάδες στα μπλόκα – Ανοίγουν οι δρόμοι, χωρίς να αποσύρονται τα τρακτέρ

ΠΚ team ΠΚ team -
Μετά από από 40 και πλέον ημέρες κινητοποιήσεων, τα...

«Ξενιτεύονται» οι Κρητικοί μάγειρες

ΠΚ team ΠΚ team -
Την ώρα που ο τουρισμός αναζητά όλο και περισσότερο...

Καιρός: Με αστάθεια και ισχυρούς ανέμους ξεκινά το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην Κρήτη, οι δυτικοί έως νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν...

Στεγαστική κρίση: Ο «πονοκέφαλος» από την έλλειψη προσιτής στέγης και το «ολλανδικό μοντέλο»

ΠΚ team ΠΚ team -
Στο μικροσκόπιο της Ισπανίας το «ολλανδικό μοντέλο» για να...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST