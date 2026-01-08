Κύπελλο Ελλάδας Βόλεϊ: Με Παμβοχαϊκό εκτός οι άνδρες του ΟΦΗ και με Ολυμπιακό εντός οι γυναίκες του ΟΦΗ

Όλα τα ζευγάρια που προέκυψαν από τη σημερινή κλήρωση.
Ο Παμβοχαϊκός (ομάδα Α2) για τους άνδρες και ο Ολυμπιακός για τις γυναίκες, είναι οι αντίπαλοι του ΟΦΗ, στο Κύπελλο Ελλάδας βόλεϊ, μετά την κλήρωση που έγινε στα γραφεία της ΕΟΠΕ.
Οι άνδρες θα παίξουν εκτός έδρας στις 4 Φεβρουαρίου, ενώ οι γυναίκες, σε ένα παιχνίδι με μεγάλες προκλήσεις θα υποδεχθούν τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, μια ομάδα που αγωνίζεται στο Champions League Γυναικών, στις 21 Ιανουαρίου!
Οι Ανδρες και οι Γυναίκες του ΟΦΗ, μπαίνουν στην διοργάνωση απο την Γ’ φάση και τα παιχνίδια είναι νοκ-άουτ.
Αναλυτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν:
Η κλήρωση των Ανδρών:
Κηφισιά – Παναθηναϊκός
Ήφαιστος Φλώρινας – Π.Α.Ο.Κ.
Χ.Α.Ν.Θ. – Φοίνικας Σύρου
Παμβοχαϊκός – Ο.Φ.Η.
Φλοίσβος – Ολυμπιακός
Νικητής αγώνα Γ.Ε. Αλεξανδρόπουλης/Άρης – Μίλων
Ηρακλής – Πανιώνιος
Πανερυθραϊκός – Καλαμάτα 80
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 4 Φεβρουαρίου
H κλήρωση των Γυναικών:
ΟΦΗ – Ολυμπιακός
Ηλυσιακός – Μίλων
Άρης – Π.Α.Ο.Κ.
Α.Ο. Μαρκοπούλου – Α.Ο. Θήρας
Θέτις – Πανιώνιος
Φοίνικας Αλεξανδρούπολης – Α.Ε.Κ.
Α.Σ. Μακεδόνες – Ζ.Α.Ο.Ν.
Αμαζόνες – Παναθηναϊκός
*Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 21 Ιανουαρίου
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ