ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας Βόλεϊ: Με Παμβοχαϊκό εκτός οι άνδρες του ΟΦΗ και με Ολυμπιακό εντός οι γυναίκες του ΟΦΗ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Όλα τα ζευγάρια που προέκυψαν από τη σημερινή κλήρωση.

Ο Παμβοχαϊκός (ομάδα Α2) για τους άνδρες και ο Ολυμπιακός για τις γυναίκες, είναι οι αντίπαλοι του ΟΦΗ, στο Κύπελλο Ελλάδας βόλεϊ, μετά την κλήρωση που έγινε στα γραφεία της ΕΟΠΕ.

Οι άνδρες θα παίξουν εκτός έδρας στις 4 Φεβρουαρίου, ενώ οι γυναίκες, σε ένα παιχνίδι με μεγάλες προκλήσεις θα υποδεχθούν τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, μια ομάδα που αγωνίζεται στο Champions League Γυναικών, στις 21 Ιανουαρίου!

Οι Ανδρες και οι Γυναίκες του ΟΦΗ, μπαίνουν στην διοργάνωση απο την Γ’ φάση και τα παιχνίδια είναι νοκ-άουτ.

Αναλυτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν:

Η κλήρωση των Ανδρών:

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Ήφαιστος Φλώρινας – Π.Α.Ο.Κ.

Χ.Α.Ν.Θ. – Φοίνικας Σύρου

Παμβοχαϊκός – Ο.Φ.Η.

Φλοίσβος – Ολυμπιακός

Νικητής αγώνα Γ.Ε. Αλεξανδρόπουλης/Άρης – Μίλων

Ηρακλής – Πανιώνιος

Πανερυθραϊκός – Καλαμάτα 80

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 4 Φεβρουαρίου

H κλήρωση των Γυναικών:

ΟΦΗ – Ολυμπιακός

Ηλυσιακός – Μίλων

Άρης – Π.Α.Ο.Κ.

Α.Ο. Μαρκοπούλου – Α.Ο. Θήρας

Θέτις – Πανιώνιος

Φοίνικας Αλεξανδρούπολης – Α.Ε.Κ.

Α.Σ. Μακεδόνες – Ζ.Α.Ο.Ν.

Αμαζόνες – Παναθηναϊκός

*Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 21 Ιανουαρίου

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας

0
Όλα τα παιχνίδια την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε...

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία

0
Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι ο παράγοντας με τους...

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας

0
Όλα τα παιχνίδια την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε...

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία

0
Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι ο παράγοντας με τους...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις και πόσο θα διαρκέσουν – Ποιες Κυριακές θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις τιμές...

Επίδομα μητρότητας: «Κλείδωσε» η πρώτη πληρωμή για το 2026

ΠΚ team ΠΚ team -
Ποιες θα το λάβουν, ποιες μένουν εκτός. Αντίστροφα μετρά ο...

Νέο μηνιαίο κρατικό επίδομα ύψους έως 800 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν

ΠΚ team ΠΚ team -
Πρόγραμμα μετεγκατάστασης στην ύπαιθρο. Σε λίγες ημέρες θα βγει στον...

Νέες εκλογές Επισκόπων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο – Δεκτή από το Φανάρι η παραίτηση του πρώην Λάμπης Ειρηναίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέοι Βοηθοί Επίσκοποι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο – Ολοκληρώθηκε η...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST