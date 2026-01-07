ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Όλα τα παιχνίδια την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Όλες οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, είναι μονές και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι, χωρίς παράταση.

Το πρόγραμμα της φάσης των «8»:

15:00 Λεβαδειακός – Κηφισιά
17:00 ΑΕΚ – Νικητής ΟΦΗ / Αστέρας Τρίπολης
18:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
20:30 Παναθηναϊκός – Άρης

 

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία

0
