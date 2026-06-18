Θραψανό:Απονεμήθηκαν τα πιστοποιητικά επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης στους 20 σπουδαστές της Σχολής Κεραμικής

Απονεμήθηκαν τα πιστοποιητικά επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης στους 20 σπουδαστές της Σχολής Κεραμικής στο Θραψανό

Συγκινητική ήταν η τελετή απονομής των πιστοποιητικών του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού υπό τον τίτλο,

«Πιλοτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη Χειροτεχνία – Κατεύθυνση: Κεραμική» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στο Κέντρο Μινωικής Αγγειοπλαστικής Θραψανού.

Κατά τη διάρκεια της σεμνής εκδήλωσης απονεμήθηκαν τα πιστοποιητικά επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε 20 σπουδαστές της Σχολής Κεραμικής στο Θραψανό, επισφραγίζοντας μια διετή εκπαιδευτική διαδρομή που συνέδεσε τη γνώση με την πράξη, την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία και την τέχνη της κεραμικής με νέες επαγγελματικές προοπτικές.

Οι βεβαιώσεις πιστοποίησης αποτέλεσαν την έμπρακτη απόδειξη της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου που παρήχθη στο Θραψανό, με τη μακραίωνη παράδοση στην αγγειοπλαστική, στη διάρκεια των δύο χρόνων λειτουργίας της Σχολής, μέσω της πρώτης πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος το οποίο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και την καθοριστική υποστήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διαφύλαξη αλλά και τη σύγχρονη εξέλιξη της κεραμικής τέχνης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης επισημάνθηκε ότι η λειτουργία της Δομής Κεραμικής στο Θραψανό έχει ήδη συμβάλει στη διαμόρφωση μιας νέας, σύγχρονης ταυτότητας για την τοπική κεραμική, συνδέοντας την εκπαίδευση με την κατάρτιση και την επιχειρηματικότητα, ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε στην εθελοντική προσφορά, στην αφοσίωση των εκπαιδευτών, των εκπαιδευομένων και του προσωπικού, καθώς και στη σημαντική διοικητική υποστήριξη, παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα έργα των εκπαιδευόμενων του Θραψανού είχαν παρουσιαστεί την Άνοιξη και στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου για την Ελληνική Χειροτεχνία με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος στις 19 εκπαιδευτικές Δομές Χειροτεχνίας σε όλη τη χώρα. Μάλιστα τότε, δόθηκε η διαβεβαίωση από την Υπουργό Πολιτισμού, ότι τα εκπαιδευτικά Προγράμματα Χειροτεχνίας θα έχουν συνέχεια και αναμένεται η επίσημη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου ανέφερε:

«Η απονομή των πιστοποιητικών, αποτελεί μια δικαίωση για όσους πίστεψαν ότι το Θραψανό μπορεί να αποκτήσει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στην κεραμική τέχνη. Οι είκοσι απόφοιτοι της πρώτης αυτής εκπαιδευτικής διαδρομής αποδεικνύουν ότι όταν η παράδοση συναντά την οργανωμένη

εκπαίδευση και τις συνέργειες, δημιουργούνται νέες προοπτικές για τον τόπο μας. Ως Δήμος στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή αυτή την προσπάθεια και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε η Δομή Κεραμικής να αποτελέσει έναν σταθερό πυλώνα πολιτισμού, εκπαίδευσης και τοπικής ανάπτυξης, δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στην πολιτιστική μας κληρονομιά, τη νέα γενιά δημιουργών και την επιχειρηματικότητα».

Ο Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και επιστημονικός υπεύθυνος της Δομής Κεραμικής Θραψανού, Γιάννης Ζιώγας, δήλωσε με τη σειρά του:

«Η τελετή απονομής των πιστοποιητικών στο Κέντρο Μινωικής Αγγειοπλαστικής Θραψανού σηματοδότησε την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης πιλοτικής εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και την αμέριστη, καθοριστική υποστήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και προσωπικά του Δημάρχου Βασίλη Κεγκέρογλου. Θερμές ευχαριστίες αξίζουν στους εκπαιδευτές,

στους εκπαιδευόμενους και σε όλους τους εργαζόμενους που εργάστηκαν με αφοσίωση για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Πιστεύουμε ότι μια νέα διετής υλοποίηση θα αναδείξει ακόμη περισσότερο τη δυναμική που έχει ήδη ενεργοποιηθεί και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση του Θραψανού ως σημείου αναφοράς για την ελληνική κεραμική».

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από τη Μικτή Χορωδία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, υπό τη διεύθυνση της χοράρχη Αργυρώς Ρέππα ενώ εκεί παρευρέθηκαν στελέχη της Δημοτικής Αρχής, της Εκκλησίας, δημοτικοί σύμβουλοι, φορείς του Θραψανού και κόσμος που θαύμασε από κοντά τα έργα των σπουδαστών, στους οποίους, εκτός από το πιστοποιητικό, δόθηκε και ένα λεύκωμα με τις ομορφιές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.