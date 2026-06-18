Συνεδρίασε η Επιτροπή Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Ηρακλείου : Η συντήρηση της κρήνης Μοροζίνι από το ΥΠΠΟ και DMMO στο επίκεντρο

Με τη συμμετοχή των εκπροσώπων όλων των τουριστικών φορέων του Ηρακλείου συνεδρίασε η Επιτροπή Τουρισμού & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Ηρακλείου υπό τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης και Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη την Πέμπτη 18/6 στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη Λότζια.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε, μετά από πρόσκληση του Δήμου Ηρακλείου, η Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού Μαρία Δελή με στόχο την αναλυτική ενημέρωση των φορέων για την διαδικασία συντήρησης της κρήνης Μοροζίνι στην πλατεία των Λιονταριών που διεξάγεται από το Υπουργείο.



Οι εκπρόσωποι των φορέων εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την χρονική συγκυρία και μετά από τη συζήτηση, συμφωνήθηκε η περαιτέρω διερεύνηση της δυνατότητας αναβολής των σχετικών εργασιών.

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες για τις δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί και αυτές που τρέχουν καθώς και για τον ευρύτερο προγραμματισμό της Αντιδημαρχίας Τουρισμού, στάθηκε ιδιαίτερα στην υλοποίηση του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO) Ηρακλείου και παρουσίασε τις πρώτες δράσεις του σχεδιασμού του επόμενου

διαστήματος. Ο Γιώργος Αγριμανάκης επισημαίνοντας την αξία της συνεργασίας της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας με τον Δήμο Ηρακλείου για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος δήλωσε ότι: «Πριν από λίγες ημέρες, ολοκληρώθηκε η παράδοση της μελέτης του Υπουργείου Τουρισμού για τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO), στο Υπουργείο, ενώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες ολοκληρώνεται η διαδικασία

παραλαβής και παραδίδεται επίσημα στον Δήμο Ηρακλείου. Ο DMMO δεν είναι μόνο ένας μηχανισμός ή οργανισμός προβολής. Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του προορισμού που συνδέει τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη,

τη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων και τη δημιουργία μιας ενιαίας εμπειρίας για τον επισκέπτη. Για να πετύχει όμως αυτό το εγχείρημα απαιτείται η ενεργή συμμετοχή όλων των φορέων που εκπροσωπείτε σήμερα εδώ.

Γι’ αυτό θεωρώ ότι η Επιτροπή Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας μπορεί να αποτελέσει το φυσικό πεδίο διαλόγου και συνεργασίας που θα συνοδεύσει την υλοποίηση του DMMO. Παραμένει σταθερά στόχος μας η διαμόρφωση των προτεραιοτήτων του Ηρακλείου ως προορισμού πόλης 365 ημερών τον χρόνο».

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι διεθνείς δράσεις προβολής της Γαστρονομίας του Ηρακλείου και η νέα καμπάνια προβολής στην γερμανική αγορά.