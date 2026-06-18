Ο Δήμος Ηρακλείου για τη δημιουργία κλειστού και ελεγχόμενου χώρου ολιγοήμερης παραμονής μεταναστών/προσφύγων στην Ηρακλείου – Μοιρών

Τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό ενημέρωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, για την απόφασή του να δημιουργηθεί κλειστός και ελεγχόμενος χώρος ολιγοήμερης παραμονής μεταναστών/προσφύγων στο 10ο χιλιόμετρο της ΕΟ Ηρακλείου – Μοιρών, στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ζήτησε από τον Υπουργό πριν από την οριστικοποίηση της απόφασης να λάβει υπόψη του τα ζητήματα, κυρίως περιβαλλοντικά και πολιτικής προστασίας, που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής.

Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί για τη Δευτέρα 22/6, στη βάση του Ψηφίσματος που έχει ήδη εκδοθεί (23/3/2026).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργού Μετανάστευσης, θα πρόκειται για μια Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας/Κράτησης όπως η αντίστοιχη στην Αγιά Χανίων, για την καταγραφή και μεταφορά των νεοαφιχθέντων μεταναστών στις δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας εντός 2-3 ημερών.