ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ο Δήμος Ηρακλείου για τη δημιουργία κλειστού και ελεγχόμενου χώρου ολιγοήμερης παραμονής μεταναστών/προσφύγων στην Ηρακλείου – Μοιρών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό ενημέρωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, για την απόφασή του να δημιουργηθεί κλειστός και ελεγχόμενος χώρος ολιγοήμερης παραμονής μεταναστών/προσφύγων στο 10ο χιλιόμετρο της ΕΟ Ηρακλείου – Μοιρών, στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ζήτησε από τον Υπουργό πριν από την οριστικοποίηση της απόφασης να λάβει υπόψη του τα ζητήματα, κυρίως περιβαλλοντικά και πολιτικής προστασίας, που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής.

Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί για τη Δευτέρα 22/6, στη βάση του Ψηφίσματος που έχει ήδη εκδοθεί (23/3/2026).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργού Μετανάστευσης, θα πρόκειται για μια Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας/Κράτησης όπως η αντίστοιχη στην Αγιά Χανίων, για την καταγραφή και μεταφορά των νεοαφιχθέντων μεταναστών στις δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας εντός 2-3 ημερών.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συνεχίζεται δυναμικά το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’...

0
Συνεχίζεται δυναμικά το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ' Οδόν» του...

Θραψανό:Απονεμήθηκαν τα πιστοποιητικά επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης...

0
Απονεμήθηκαν τα πιστοποιητικά επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης στους 20...

Συνεχίζεται δυναμικά το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’...

0
Συνεχίζεται δυναμικά το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ' Οδόν» του...

Θραψανό:Απονεμήθηκαν τα πιστοποιητικά επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης...

0
Απονεμήθηκαν τα πιστοποιητικά επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης στους 20...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Επιστολή Τουριστικών και Επαγγελματιών Φορέων Ν. Ηρακλείου προς την Υπουργό Πολιτισμού για την Κρήνη Μοροζίνι
Επόμενο άρθρο
Συνεδρίασε η Επιτροπή Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Ηρακλείου : Η συντήρηση της κρήνης Μοροζίνι από το ΥΠΠΟ και DMMO στο επίκεντρο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χαλκιδική: Μυστήριο με νεκρή 83χρονη που βρέθηκε γυμνή στο σπίτι της

ΠΚ team ΠΚ team -
Την εντόπισε νεκρή η κόρη της μέσα στο σπίτι...

Συνεχίζεται δυναμικά το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» του Δήμου Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνεχίζεται δυναμικά το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ' Οδόν» του...

«Φαύστα»: Τελευταία παράσταση – Αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μια υπερπαραγωγή που αγαπήθηκε, συζητήθηκε και γέμισε το θέατρο,...

Θραψανό:Απονεμήθηκαν τα πιστοποιητικά επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης στους 20 σπουδαστές της Σχολής Κεραμικής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Απονεμήθηκαν τα πιστοποιητικά επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης στους 20...