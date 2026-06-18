Επιστολή Τουριστικών και Επαγγελματιών Φορέων Ν. Ηρακλείου προς την Υπουργό Πολιτισμού για την Κρήνη Μοροζίνι

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Αγαπητή κυρία Μενδώνη,

Μετά την έντονη αντίδραση και τη γενικευμένη κατακραυγή της τοπικής κοινωνίας του Ηρακλείου, καθώς και του συνόλου των τουριστικών, επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων της πόλης, σχετικά με την έναρξη των εργασιών συντήρησης του σημαντικότερου και κεντρικότερου

μνημείου της πόλης μας, της Κρήνης Μοροζίνι, εν μέσω της τουριστικής περιόδου, σας παρακαλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο αναβολής των εργασιών έως τον Νοέμβριο, μετά την ολοκλήρωση της φετινής τουριστικής σεζόν.

Η συγκεκριμένη πρόταση ανταποκρίνεται όχι μόνο στο κοινό αίσθημα της τοπικής κοινωνίας και των επαγγελματικών φορέων, αλλά και στις πρακτικές ανάγκες του έργου. Σύμφωνα με τους ίδιους τους συντηρητές, η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη όταν στον χώρο βρίσκονται καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες της θερινής περιόδου δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τα υλικά συντήρησης.

Πιστεύουμε ότι η μετάθεση των εργασιών για το τέλος της τουριστικής περιόδου θα εξυπηρετήσει καλύτερα τόσο την προστασία και ανάδειξη του μνημείου όσο και την εικόνα της πόλης μας κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της τουριστικής κίνησης.

Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας και ότι θα προχωρήσετε στην άμεση απομάκρυνση των αντιαισθητικών ικριωμάτων που σήμερα περιβάλλουν το μνημείο, προκαλώντας αρνητικά σχόλια και δυσμενείς εντυπώσεις στους επισκέπτες της πόλης και στη διεθνή κοινή γνώμη.

Με εκτίμηση,

Για τους Τουριστικούς & Επαγγελματικούς Φορείς της πόλης του Ηρακλείου

Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου, ΟΕΒΕΝΗ -Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ηρακλείου, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, Ένωση Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων Ηρακλείου, Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων,

Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Σύλλογος Ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και δίκυκλων “ Ηνίοχος ”, Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου Σύνδεσμος Επισιτισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου, Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης, Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης (ΕΡΜΗΣ)