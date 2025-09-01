Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

Οι πάροχοι μειώνουν για τον Σεπτέμβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος – Γιατί ρίχνουν τις χρεώσεις – Χωρίς ουσία η προειδοποίηση Μητσοτάκη για πλαφόν

Με τη χρηματιστηριακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να κλείνει τον Αύγουστο με χαμηλότερη κατά 27% μέση τιμή (Day Ahead Market) οι πάροχοι ετοιμάζονται να μειώσουν τις μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος.

Τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος με τα οποία έχουν επιλέξει να χρεώνονται για την κατανάλωση οι περισσότεροι οικιακοί καταναλωτές αναμένεται για τον μήνα Σεπτέμβριο να ακολουθήσουν πτωτική τροχιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση τιμή στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας για τον Αύγουστο έκλεισε στα 73,15 ευρώ ανά Μεγαβατώρα από 100,57 ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον Ιούλιο.

Μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος από τους παρόχους

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η πλειονότητα των παρόχων αναμένεται να μετακυλίσει τη μείωση της χονδρεμπορικής αγοράς του Αυγούστου. Αν όχι όλη ένα σημαντικό μέρος της.

Ήδη η Protergia της Metlen, που είναι ο δεύτερος πάροχος στην αγορά μετά τη ΔΕΗ, ανακοίνωσε από τις 28 Αυγούστου ότι για τον Σεπτέμβριο θα μειώσει κατά 11,2% τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, ενώ για τα κίτρινα τιμολόγια ρεύματος η μείωση σε σχέση πάντα με τον Αύγουστο θα είναι 18%.

Πηγές της αγοράς βλέπουν για τον Σεπτέμβριο μειώσεις από 10% έως και μεγαλύτερες του 20%.

Τον Αύγουστο η συμμετοχή των ΑΠΕ στο μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής ξεπέρασε το 53%, όταν τον Ιούλιο ήταν στο 43,31%

Γιατί υποχωρούν τα τιμολόγια ρεύματος

Όπως είχε γράψει ο ΟΤ, η χρηματιστηριακή αγορά τον Αύγουστο κινήθηκε πτωτικά σε σχέση με τον Ιούλιο για δύο λόγους:

Ο πρώτος έχει να κάνει με τη χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Αύγουστος είναι μήνας διακοπών και συνεπώς η κατανάλωση υποχωρεί. Οι περισσότερες επιχειρήσεις κλείνουν για 15 με 20 ημέρες ή υπολειτουργούν λόγω των θερινών αδειών του προσωπικού τους.

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες. Τον Αύγουστο οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν τη λειτουργία των ΑΠΕ και ιδίως των αιολικών πάρκων. Τα μελτέμια έβαλαν μπροστά τις ανεμογεννήτριες, οι οποίες μαζί με τα φωτοβολταϊκά πάρκα έδωσαν περισσότερες ώρες συμμετοχής στις φθηνές ΑΠΕ. Τον Αύγουστο η συμμετοχή των ΑΠΕ στο μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής ξεπέρασε το 53%, όταν τον Ιούλιο ήταν στο 43,31%. Ο Ιούλιος δε, ήταν μήνας με καύσωνα, με ασθενείς ανέμους και με ζήτηση σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα λόγω της μεγάλης χρήσης των κλιματιστικών. Οι ακριβές μονάδες φυσικού αερίου λειτούργησαν περισσότερες ώρες ώστε να κρατήσουν την ισορροπία στο σύστημα ηλεκτρισμού και να αποτραπεί ένα μπλακ άουτ.

H αγορά, όπως σχολιάζουν παράγοντες, λειτουργεί με τους κανόνες του ανταγωνισμού. «Η χονδρεμπορική αγορά κινήθηκε πτωτικά και αυτήν την τάση θα ακολουθήσουν και οι πάροχοι», συμπληρώνουν

Οι άσφαιρες απειλές Μητσοτάκη

Σταδιακά σήμερα και αύριο 2 Σεπτεμβρίου, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας θα αναρτήσουν τα τιμολόγια τους για τον Σεπτέμβριο.

Και όπως προαναφέρθηκε τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος θα είναι σημαντικά μειωμένα σε σχέση με τον Αύγουστο.

Και φυσικά για αυτήν την εμπορική πολιτική οι πάροχοι δεν θα επηρεαστούν από τις προειδοποιήσεις Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός στη διάρκεια της ανάρτησης του την Κυριακή 31 Αυγούστου προειδοποίησε πώς αν δεν περάσουν οι μειώσεις της χονδρεμπορικής αγοράς θα παρέμβει, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν. Υπαινίχθηκε ουσιαστικά την επιβολή πλαφόν στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, η αγορά, όπως σχολιάζουν παράγοντες, λειτουργεί με τους κανόνες του ανταγωνισμού. «Η χονδρεμπορική αγορά κινήθηκε πτωτικά και αυτήν την τάση θα ακολουθήσουν και οι πάροχοι», συμπληρώνουν.

Και ο ανταγωνισμός, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι που καθοδηγεί την εμπορική τους πολιτική αν αναλογιστεί κανείς τις εκπτώσεις που παρείχαν οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για να συγκρατήσουν τις αυξήσεις των προηγούμενων μηνών…