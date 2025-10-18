ΣΧΕΣΕΙΣ

Αυτό είναι το μυστικό που κρύβεται πίσω από την αρμονία στη σχέση

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Μια σχέση δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση. Ωστόσο η αρμονία δεν είναι κάτι ακατόρθωτο.

Οι σύντροφοι σε μια σχέση είναι σαν δύο τραγουδιστές σε ένα ντουέτο. Κάθε ένας μπορεί να δημιουργήσει όμορφες μελωδίες μόνος του, αλλά όταν ενώνουν τις φωνές τους, δημιουργούν κάτι μαγικό. Για να διατηρηθεί αυτή η αρμονία στη σχέση, είναι απαραίτητο να αυτορυθμιστούμε και να ενισχύσουμε την κατανόηση, την καλοσύνη, την εκτίμηση, τη σύνδεση και το σεβασμό.

Ο εχθρός της αρμονίας είναι ο θόρυβος, λένε οι ειδικοί. Ο θόρυβος στη σχέση συμβαίνει όταν:

  • Οι εγωισμοί υπερβαίνουν τις κοινές αξίες

  • Δεν υπάρχει συμπόνια και εκτίμηση

  • Βάζουμε αρνητικές «ταμπέλες» ο ένας στον άλλο

    Πέφτουμε στην αυταπάτη της ομοιότητας

  • Δεν δείχνουμε σεβασμό

Ο… ιός της αρμονίας

Ο εγωισμός μας προστατεύει από ευάλωτα συναισθήματα, όπως η ενοχή, η ντροπή, η λύπη και ο φόβος. Το θέμα είναι ότι δεν χρειαζόμαστε προστασία από αυτά τα συναισθήματα. Ο φόβος μας κρατά ασφαλείς ενώ η ενοχή, η ντροπή και η λύπη, μας βοηθούν να καταλάβουμε ποια είναι τα βαθιά μας πιστεύω και να μένουμε πιστοί σε αυτά, ακόμα και όταν τα συναισθήματα μας, περνούν.

Όταν ο εγωισμός γίνεται πιο σημαντικός από τις ανθρώπινες αξίες, νιώθουμε πως κάτι δεν είναι αυθεντικό και πρέπει συνεχώς να το υπερασπιστούμε.

Οι σύντροφοι που καθοδηγούνται από τον εγωισμό τους νομίζουν ότι έχουν δίκιο και αισθάνονται ότι μπορούν να τιμωρήσουν τον άλλον όταν διαφωνούν, κάνοντάς τον να νιώσει άσχημα.

Οι σύντροφοι που είναι πραγματικά αφοσιωμένοι, έχουν κοινές αξίες, αλλά συχνά οι διαφωνίες τους προκύπτουν από τον εγωισμό. Μερικές φορές, το να αναγκάσουμε τον άλλον να παραδεχτεί ότι έχουμε δίκιο είναι πιο σημαντικό από το να έχουμε πράγματι δίκιο. Αυτό δημιουργεί απογοήτευση, περιφρόνηση και απομάκρυνση.

Αρμονία: Ποιο το «φάρμακο» για τον εγωισμό;

Όταν τα ζευγάρια έχουν διαφορετικές συναισθηματικές ανάγκες και φόβους, η συμπόνια (το να κατανοούμε τι νιώθει ο άλλος) δεν αρκεί πάντα για να υπάρχει αρμονία. Το να νιώθουμε ότι «αντανακλούμε» τα συναισθήματα του άλλου είναι καλό, αλλά δεν είναι το μόνο που χρειάζεται. Η πραγματική συμπόνια σε μια σχέση δεν σημαίνει ότι πρέπει να αισθανόμαστε ακριβώς τα ίδια με τον άλλον, αλλά να καταλαβαίνουμε το πώς νιώθει ο άλλος και να θέλουμε να τον βοηθήσουμε να ξεπεράσει τη δυσκολία του. Αυτό απαιτεί μια πιο βαθιά κατανόηση και μια ουσιαστική επιθυμία να προσφέρουμε στήριξη, ακόμα κι αν δεν μπορούμε να μπούμε πλήρως στα παπούτσια του/ της συντρόφου μας.

Η συμπόνια που προέρχεται από την κατανόηση των διαφορών μας είναι αυτή που πραγματικά ενισχύει τη σχέση. Όταν οι σύντροφοι αναγνωρίζουν και σέβονται τις συναισθηματικές τους ανάγκες και αποδέχονται ότι ο άλλος μπορεί να αισθάνεται διαφορετικά από αυτούς, χωρίς να απαιτούν να βιώσει τα ίδια συναισθήματα, τότε η σχέση τους μπορεί να γίνει πιο ισχυρή και πιο αρμονική.

Το κλειδί είναι να αναπτύξουμε την ικανότητα να προσφέρουμε βοήθεια και υποστήριξη στον άλλον με βάση τις ανάγκες του και όχι να προσπαθούμε να τον αλλάξουμε ή να τον κρίνουμε επειδή δεν ανταποκρίνεται στις δικές μας προσδοκίες.

 

* Πηγή: Vita

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πώς να δώσεις στον εαυτό σου προτεραιότητα

0
Είναι σημαντικό να μπορούμε στις σχέσεις μας να μην...

Γιατί δεν εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας

0
Πολλές είναι οι αιτίες που μας κάνουν να μην...

Πώς να δώσεις στον εαυτό σου προτεραιότητα

0
Είναι σημαντικό να μπορούμε στις σχέσεις μας να μην...

Γιατί δεν εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας

0
Πολλές είναι οι αιτίες που μας κάνουν να μην...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πώς να δώσεις στον εαυτό σου προτεραιότητα
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Καιρός: Ήπιες θερμοκρασίες την Κυριακή στην Κρήτη – Διπλό κύμα κακοκαιρίας φέρνει ανατροπή από βδομάδα

ΠΚ team ΠΚ team -
Η αυριανή μέρα ξεκινά ήπια, όμως οι προβλέψεις του...

Φθηνότερα από πέρυσι πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη – Στα περυσινά επίπεδα το ρεύμα στην έναρξη της χειμερινής περιόδου

ΠΚ team ΠΚ team -
Θετικά μηνύματα για τους καταναλωτές στην έναρξη της χειμερινής...

Μερομήνια της 28ης Οκτωβρίου: Η ημέρα που «προβλέπει» τον χειμώνα

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα μερομήνια είναι η λαϊκή παράδοση που συνδέει κάθε...

Όραση: Δυνατή η αναστροφή της πτώσης της λόγω ηλικίας

ΠΚ team ΠΚ team -
Σημάδια αναστροφής της μείωσης της όρασης λόγω ηλικίας είδαν...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST