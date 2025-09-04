«Το Σταυροδρόμι»: Η μουσικοθεατρική παράσταση του Μάνου Παπαδάκη ανεβαίνει στο Ηράκλειο

Το έργο θα ανέβει την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου στις 20:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.
Το «Σταυροδρόμι» είναι ένα θεατρικό έργο με πρωτότυπη μουσική που φέρνει στο φως μια σχεδόν άγνωστη, μα ιστορική συνάντηση: εκείνη του Βιτσέντζου Κορνάρου, του αδερφού του, Ανδρέα Κορνάρου, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (El Greco), του αδερφού του Μανούσου Θεοτοκόπουλου και του Μιγκέλ ντε Θερβάντες.
Η παράσταση θα ανέβει για μια φορά την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου στις 20:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου Aίθουσα Ανδρέα & Μαρίας Καλοκαιρινού. Είσοδος ελεύθερη.
Βασισμένο σε πολυετή έρευνα, το έργο αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής και του έργου πέντε μεγάλων μορφών της Αναγέννησης, οι οποίοι, πέρα από τη διεθνή τους φήμη, μοιράζονταν κρητική καταγωγή, εμπειρίες πολέμου και ελευθερίας, και ένα πάθος για την τέχνη που τους ένωσε στο ίδιο Σταυροδρόμι με τον μεγάλο Ισπανό λογοτέχνη, Μιγκέλ ντε Θερβάντες.
Το «Σταυροδρόμι» συνδυάζει μέσω της πρωτοποριακής και πάντα ιδιαίτερης σκηνοθετικής γραμμής του Αντώνη Διαμαντή, δραματικό λόγο, πρωτότυπη μουσική, ζωντανές ερμηνείες καταξιωμένων ηθοποιών του Ελληνικού θεάτρου και video art, φωτίζοντας τη συνάντηση που παρέμεινε στη σκιά της ιστορίας. Νέα στοιχεία και δεδομένα της ζωής και της δράσης των ανδρών αυτών της Αναγέννησης, παρουσιάζονται στη θεατρική σκηνή και αποκαλύπτονται στα μάτια των θεατών!
Συντελεστές:
Κείμενο-Έρευνα & Μουσική: Μάνος Παπαδάκης
Σκηνοθεσία: Αντώνης Διαμαντής
Πρωταγωνιστούν: Νίκος Ορφανός / Βασίλης Κούκουρας / Σταύρος Νικολαΐδης / Βαγγέλης Λιοδάκης / Ιάσων Χριστοδούλου / Ειρήνη Κουτσάκη / Μαρία Σαριτσάμη.
Επιμέλεια Κοστουμιών: Άννα Μαχαιριανάκη
Video Art: Μαρία Παπαδάκη
Ευγενική παραχώρηση κοστουμιών από την ταινία Εl Greco: Γιάννης Σμαραγδής
Μουσικοί που έλαβαν μέρος στις ηχογραφήσεις της μουσικής του Μάνου Παπαδάκη: Κοντάκης Γιάννης- ηλ.μπάσο, Πολύδωρος Φραντζεσκάκης-τύμπανα, Ζαχάρης Σπυριδάκης-λύρα, Στρατάκης Νίκος-λαούτο, Νικόλας Χριστόπουλος-κρουστά, Νίκος Ανωγειανακης-λύρα, Γιώτης Κιουρτσόγλου-ηλ.μπάσο, Τζωρτζάκης Γιώργος-ηλ.μπάσο, Αποστόλης Γιασλακιωτης-ηλ. κιθάρες, Μάνος Παπαδάκης-ακ. & κλ. κιθάρες.
Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Στούντιο Άστρα με ηχολήπτη τον Κώστα Μαρκάκη.
Επιστημονικός σύμβουλος για την περίοδο: Δρ. Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Γεώργιος Τ. Τσερεβελάκης
Το «Σταυροδρόμι» συνδυάζει μέσω της πρωτοποριακής και πάντα ιδιαίτερης σκηνοθετικής γραμμής του Αντώνη Διαμαντή, δραματικό λόγο, πρωτότυπη μουσική, ζωντανές ερμηνείες καταξιωμένων ηθοποιών του Ελληνικού θεάτρου και video art, φωτίζοντας τη συνάντηση που παρέμεινε στη σκιά της ιστορίας. Νέα στοιχεία και δεδομένα της ζωής και της δράσης των ανδρών αυτών της Αναγέννησης, παρουσιάζονται στη θεατρική σκηνή και αποκαλύπτονται στα μάτια των θεατών!
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ