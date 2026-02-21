Τουρισμός: Νέο ρεκόρ στις τουριστικές εισπράξεις – Ξεπέρασαν τα 23,6 δισ. το 2025

Σχεδόν 43 εκατ. τουρίστες ήρθαν στην Ελλάδα το 2025 – Σε ακόμη καλύτερη τροχιά κινήθηκε πέρυσι ο ελληνικός τουρισμός

Ξεπέρασαν τα 23,6 δισ. ευρώ οι τουριστικές εισπράξεις το 2025 (από 21,6 δισ. ευρώ το 2024), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κάτι που δείχνει την εξαιρετική πορεία που είχε και πέρυσι ο ελληνικός τουρισμός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 49,0% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 33,0%.

Σε σχέση με το 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 5,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 9,4%, κάτι που μεταφράζεται σε περίπου 42,97 εκατ. τουρίστες για το 2025

Τουρισμός: Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Από εκεί και πέρα, σημαντικό ήταν το πλήγμα που δέχθηκε η Σαντορίνη το 2025 μετά την αβεβαιότητα που προκάλεσε η σεισμική δραστηριότητα.

Ένα χρόνο μετά η Σαντορίνη βρίσκεται σε φάση σχετικής σταθεροποίησης, με τη σεισμική δραστηριότητα να συνεχίζεται αλλά σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα και την τουριστική αγορά να αποτιμά τις πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις.

Πέρυσι το νησί πέρασε μια περίοδο έντονης πίεσης. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτουν ότι το 2025 η Σαντορίνη κατέγραψε ισχυρή πτώση άνω του 15% στον τζίρο τόσο των καταλυμάτων του νησιού όσο και στην εστίαση. Στο σύνολο της χώρας, ο κύκλος εργασιών στους κλάδους των καταλυμάτων και των υπηρεσιών εστίασης ακολούθησε πορείες αντίθετες το περασμένο έτος.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ.2), το έτος 2025 ανήλθε σε 11.766.152 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το έτος 2024, όπου είχε ανέλθει σε 11.388.355 χιλ. ευρώ.

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ.2), το έτος 2025 ανήλθε σε 10.734.747 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,4% σε σχέση με το έτος 2024, όπου είχε ανέλθει σε 11.117.232 χιλ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου των Καταλυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2025 και 2024 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης (6,8%), Κέρκυρας και Ηρακλείου (6,6%).

Αντίθετα, ενώ μείωση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θήρας (17,2%) και Μυκόνου (0,5%).

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2025 και 2024 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θήρας (15,5%) και Μεσσηνίας (8,1%), ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας (3,7%) και Ηρακλείου (1,1%).