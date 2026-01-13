Τουρκία: Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της

Σύμφωνα με την οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες στην Τουρκία το 2025 και άλλες 297 πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες. Μια δικαστής στην Τουρκία πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε σήμερα, Τρίτη, μέσα σε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης από τον πρώην σύζυγό της, επίσης δικαστικό λειτουργό και, για την ακρίβεια, εισαγγελέα, προτού ένας κρατούμενος που εργαζόταν μέσα στη δικαστική αίθουσα εμποδίσει τον δράστη από το να πυροβολήσει ξανά, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Όπως μεταδίδει το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA, ο ύποπτος δράστης, εισαγγελέας στο ίδιο δικαστήριο, πυροβόλησε το θύμα στη βουβωνική χώρα, προτού αφοπλιστεί από έναν κρατούμενο που σέρβιρε τσάι σε υπαλλήλους του δικαστηρίου. Ο κρατούμενος εργαζόταν εκεί στο πλαίσιο ελάφρυνσης της ποινής του. «Οι γυναίκες πέφτουν θύματα επιθέσεων ακόμη και μέσα σε δικαστήρια» Το θύμα, το οποίο βρισκόταν στην έδρα της τη στιγμή της επίθεσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες μέσα στο δικαστήριο, το οποίο βρίσκεται στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Ο συλληφθείς εισαγγελέας Muhammet Çağatay Kılıçaslan οδηγήθηκε στο Γραφείο Δημόσιας Τάξης της Αστυνομίας της Περιφέρειας Καρτάλ, ενώ για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα. «Οι γυναίκες μπορούν να πέσουν θύματα επιθέσεων με όπλα ακόμη και μέσα σε δικαστικά μέγαρα (…), το ίδιο μέρος όπου οι δράστες τέτοιων πράξεων θα πρέπει να τιμωρούνται», κατήγγειλε με ανάρτηση στο Χ η οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών «Θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες». Σύμφωνα με την οργάνωση αυτή, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες στην Τουρκία το 2025 και άλλες 297 πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες.