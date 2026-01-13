Τραμπ προς Ιρανούς: «Συνεχίστε να διαδηλώνετε – Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το τι εννοεί. Ανοιχτή παρέμβαση υπέρ των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων στο Ιράν πραγματοποίησε πριν από λίγο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τους Ιρανούς πολίτες να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις τους και αφήνοντας αιχμές για επικείμενη υποστήριξη, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε συγκεκριμένες διευκρινίσεις. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε μήνυμα στους διαδηλωτές, προτρέποντάς τους να επιμείνουν στις κινητοποιήσεις και να στραφούν κατά των θεσμών της χώρας τους. «Ιρανοί πατριώτες, συνεχίστε να διαδηλώνετε – καταλάβετε τους θεσμούς σας. Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», ανέφερε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας έντονη γλώσσα. Στην ίδια ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι προχώρησε στην ακύρωση όλων των προγραμματισμένων συναντήσεων με Ιρανούς αξιωματούχους, μέχρι να σταματήσει, όπως σημείωσε, η «παράλογη δολοφονία» διαδηλωτών από τις ιρανικές αρχές.