ΕΛΛΑΔΑ

Βανδάλισαν τη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη στο Μετρό «Ακρόπολη» – Τι λέει η ΣΤΑΣΥ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑ.ΣΥ αναφέρει ότι θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου πρώτη παρέμβαση αποκατάστασης της φωτογραφίας της Μελίνας Μερκούρη.

Αγνωστοι προκάλεσαν φθορές στη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη στην αποβάθρα του σταθμού του Mετρό «Ακρόπολη».

Πρόκειται για την περίφημη φωτογραφία που απεικονίζει την τότε υπουργό Πολιτισμού να χαιρετά χαμογελαστή πάνω στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια.

Τις ζημιές στην εμβληματική φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη διαπίστωσαν οι εργαζόμενοι στο Μετρό «Ακρόπολη» το πρωί της Τετάρτης.

Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑ.ΣΥ αναφέρει ότι σε συνεργασία με συντηρήτρια έργων τέχνης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου πρώτη παρέμβαση αποκατάστασης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ολική αντικατάσταση της φθαρμένης φωτογραφίας με νέα, ίδιου περιεχομένου.

Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή τη η ΣΤΑΣΥ αναφέρει:

«Αναφορικά με τις ζημιές που υπέστη φωτογραφία μεγάλης κλίμακας, που απεικονίζει τη Μελίνα Μερκούρη στην αποβάθρα του σταθμού του Μετρό «Ακρόπολη», η ΣΤΑ.ΣΥ σε συνεργασία με συντηρήτρια έργων τέχνης προχωρά σε μια πρώτη παρέμβαση αποκατάστασης της ζημιάς, με τις εργασίες να ξεκινούν την ερχόμενη Κυριακή 28/09. Θα ακολουθήσει ολική αντικατάσταση της φθαρμένης φωτογραφίας με νέα, ίδιου περιεχομένου».

Δείτε φωτογραφίες

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Νέο “χτύπημα” της ΑΑΔΕ κατά του λαθρεμπορίου...

0
Οι έρευνες συνεχίζονται για την περαιτέρω εξάρθρωση δικτύων παράνομης...

“Blue Star Χίος”: Δύο συλλήψεις για τον...

0
Φρικτός ήταν ο θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό. Στη σύλληψη...

Νέο “χτύπημα” της ΑΑΔΕ κατά του λαθρεμπορίου...

0
Οι έρευνες συνεχίζονται για την περαιτέρω εξάρθρωση δικτύων παράνομης...

“Blue Star Χίος”: Δύο συλλήψεις για τον...

0
Φρικτός ήταν ο θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό. Στη σύλληψη...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 2,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα
Επόμενο άρθρο
Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κύπελλο Ελλάδας: Στην κορυφή με δύσκολη νίκη ο ΟΦΗ στο Ελ Πάσο

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο ΟΦΗ πήρε δύσκολη νίκη με σκορ 1-0 με...

Ρεκόρ κρουσμάτων κοκκύτη στην Ελλάδα – Ο υψηλότερος αριθμός την τελευταία 20ετία

ΠΚ team ΠΚ team -
Είναι ενδεικτικό ότι από τα 959 κρούσματα κοκκύτη που...

Νέο “χτύπημα” της ΑΑΔΕ κατά του λαθρεμπορίου ποτών στο Ηράκλειο, τι εντόπισε η Κινητή Ομάδα Ελέγχου – Βίντεο

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι έρευνες συνεχίζονται για την περαιτέρω εξάρθρωση δικτύων παράνομης...

Έκρηξη σε μεζεδοπωλείο στο Ηράκλειο: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
Κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια – Είχε αφήσει κατσαρόλα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST