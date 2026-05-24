Βορίζια: Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο 43χρονος θείος για τους εκβιασμούς, τους ξυλοδαρμούς και τις καταπατήσεις

Το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφασίσει αν θα ακολουθήσει τα δύο ανίψιά του στη φυλακή μετά την διαφωνία εισαγγελέα και ανακριτή

Σεδιαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέως κατέληξε η διάσκεψη για την απόφαση προφυλάκισης ή μη του 43χρονου από τα Βορίζια, πατέρα εννέα παιδιών, ο οποίος απολογήθηκε το Σάββατο (23/5) στο Ρέθυμνο για τις σοβαρές κατηγορίες που του αποδίδονται σχετικά με τα γεγονότα στην περιοχή του Αμαρίου τα τελευταία χρόνια.

Μία ημέρα νωρίτερα, οι δύο ανιψιοί του, ηλικίας 39 και 44 ετών, επίσης αγροτοκτηνοτρόφοι από τα Βορίζια, είχαν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή. Οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται, σύμφωνα με καταθέσεις κατοίκων, να είχαν δημιουργήσει καθεστώς ανομίας και φόβου με επίκεντρο την εκμετάλλευση της γης και τις εκτεταμένες αγροζημιές.

Ο 43χρονος επρόκειτο να απολογηθεί την Παρασκευή, ωστόσο λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω έντονης αδιαθεσίας. Όπως ανέφερε η συνήγορος υπεράσπισης, Θεονύμφη Μπέρκη, ο εντολέας της αντιμετωπίζει σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και χρειάζεται επέμβαση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Αθηνών. Για τον λόγο αυτό είχε μεταβεί στο νοσοκομείο της πρωτεύουσας, έξω από το οποίο συνελήφθη την ημέρα της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Η απολογία του 43χρονου και η διάσκεψη διήρκησαν περίπου έξι ώρες, χωρίς ωστόσο να υπάρξει τελική απόφαση. Η διαφωνία μεταξύ της ανακρίτριας και της εισαγγελέως Ρεθύμνου σημαίνει, ότι η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ρεθύμνου, το οποίο θα αποφανθεί για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου. Μέχρι τότε, ο 43χρονος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό. Το Συμβούλιο αναμένεται να συνεδριάσει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα για να καθορίσει την πορεία της υπόθεσης.

Η κ. Μπέρκη δήλωσε, ότι ο εντολέας της αρνείται κατηγορηματικά τις αποδιδόμενες πράξεις, υποστηρίζοντας πως δεν έχει καταπατήσει ξένες περιουσίες, αλλά τις εκμεταλλεύεται βάσει συγκεκριμένων μισθωτηρίων συμβολαίων. Σύμφωνα με τις καταθέσεις περίπου 40 παθόντων, περιγράφεται ένα σύστημα εκφοβισμού μέσω του οποίου ιδιοκτήτες εξαναγκάζονταν να σιωπούν ή να εγκαταλείπουν τις περιουσίες τους. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για εμπρησμούς, καταστροφές καλλιεργειών ως αντίποινα, απειλές και περιστατικά βίας.