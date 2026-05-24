Νέες αποκαλύψεις για τις οικογενειακές «μαφίες» της Κρήτης – Απολογούνται την ερχόμενη εβδομάδα οι συλληφθέντες

Οι κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά – Το κόλπο με τα σκουλαρίκια των ζώων για να παίρνουν επιδοτήσεις

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση των εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη, φέρνοντας στο φως ένα πολύπλοκο δίκτυο παρανομίας με ναρκωτικά, όπλα και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω δανεικών ζώων.

Οι οικογενειακές συμμορίες που έπεσαν στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται πως είχαν στήσει ένα καλά οργανωμένο σύστημα, μέσω του οποίου εξασφάλιζαν «μαϊμού» επιδοτήσεις, ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνταν και στο εμπόριο ναρκωτικών.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αποκάλυψε συνομιλίες μέλους του κυκλώματος, το οποίο έδινε οδηγίες στον πατέρα και τον αδελφό του να του μεταφέρουν ζώα στο ποιμνιοστάσιό του στο Καλό Χωριό. Οι διάλογοι αυτοί αποτέλεσαν κρίσιμο στοιχείο για τη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος.

Εντυπωσιακές ήταν και οι κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του δικτύου για τις ποσότητες κοκαΐνης, προκειμένου να αποφεύγουν την αποκάλυψη των πραγματικών στοιχείων των συναλλαγών τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν αναφέρονταν ούτε οι ποσότητες, ούτε τα χρηματικά ποσά, καθώς αυτά ήταν ήδη προκαθορισμένα από προηγούμενες συμφωνίες ή προσωπικές επαφές.

Οι πληρωμές, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, γίνονταν είτε με μετρητά, είτε μέσω του συστήματος IRIS, ώστε να περιορίζεται η δυνατότητα εντοπισμού των οικονομικών συναλλαγών.

Βαριές ποινικές διώξεις

Σε βάρος βασικών κατηγορουμένων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για:

– συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

– ένταξη ως μέλους σε εγκληματική οργάνωση, για την οργάνωση της οποίας δεν έχει τη διεύθυνση

– διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, τελεσθείσα από κοινού και κατ’ εξακολούθηση στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης υπό τις μορφές της αγοράς, κατοχής, μεταφοράς, αποθήκευσης, πώλησης και διανομής ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη (26/5) και Τετάρτη (27/5), ενώ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών και τη διερεύνηση του πλήρους εύρους της υπόθεσης.

Το κόλπο με τα σκουλαρίκια για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων εντοπίστηκαν τσουβάλια γεμάτα με χιλιάδες ενώτια, δηλαδή σκουλαρίκια ζώων. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να τα χρησιμοποιούσαν για να δηλώνουν κλεμμένα ζώα ή να εμφανίζουν το ίδιο ζώο σε διαφορετικούς ελέγχους, παραπλανώντας τις αρχές και τις υπηρεσίες επιδότησης.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση μιας 35χρονης που συνελήφθη στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και είχε δηλώσει περίπου 800 ζώα το 2025. Όταν ενημερώθηκε για επικείμενο έλεγχο, μαζί με τον 43χρονο σύζυγό της αναζήτησαν ζώα και σκουλαρίκια για την ταυτοποίησή τους, ακόμη και από κτηνοτρόφους άλλων νομών.