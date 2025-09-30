Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης»: «Ανάσα» από τα 10 εκατ. επιβάτες – Σπάει ξανά το ρεκόρ διακίνησης

Πιο κοντά από ποτέ στα 10 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες, θα φτάσει το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» φέτος, αφού τα στοιχεία δείχνουν ότι και το περσινό ρεκόρ, θα σπάσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα

Θέμα χρόνου είναι να σπάσει το περσινό ρεκόρ η κίνηση στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», στο οποίο τα τελευταία χρόνια, τη μια μετά την άλλη χρονιά, ο αριθμός των διακινούμενων επιβατών αυξάνεται από 3 και 4 έως και 5 ή και 6%. Τα 9εκατομμύρια 380 χιλιάδες επιβάτες του 2024, φαίνεται ότι μέσα στο επόμενο διάστημα ως αριθμός θα ξεπεραστεί, αφού όπως όλα δείχνουν η χρονιά πάει για κλείσιμο με αριθμό διακινούμενων επιβατών, πιο κοντά από ποτέ στα 10 εκατομμύρια.

Και ενώ κάθε χρόνο λέμε ότι σπάνε ρεκόρ και το αεροδρόμιο ξεπερνάει τα όριά του, φαίνεται ότι τα όρια αυτά έχουν ακόμη περιθώριο αύξησης, ειδικά υπό το πρίσμα μιας τουριστικής χρονιάς που βαδίζει προς το τέλος της, με ένα Σεπτέμβρη που θυμίζει Αύγουστο και έναν επίσης πολύ δυναμικό Οκτώβρη.

Με τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και παρά τα προβλήματα που υπήρξαν με επίκεντρο και τον πόλεμο του Ισραήλ, Ιούλιος και Αύγουστος έκλεισαν με αύξηση που ξεπέρασε το 6%. Κάπου εκεί υπολογίζεται ότι θα βρίσκεται συνολικά η αύξηση για το 2025.

Το ζητούμενο της επιμήκυνσης της τουριστικής σεζόν, σκοντάφτει ακόμη στο σχεδιασμό και την πρόνοια και από την πολιτεία

Αν και κάποια μεγάλα ξενοδοχεία θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου, εντούτοις το ζητούμενο της επιμήκυνσης της τουριστικής σεζόν, σκοντάφτει ακόμη στο σχεδιασμό και την πρόνοια και από την πολιτεία, με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου πάντως, το χειμώνα φέτος να έχει πτήσεις από και προς Τίρανα, Κωνσταντινούπολη, Λάρνακα, αλλά και Φρανκφούρτη και Μόναχο.

Για το εάν πήγε ή όχι καλά στα οικονομικά στοιχεία η σαιζόν, αυτό θα φανεί στο τέλος όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος του συνδέσμου τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτορείων Κρήτης, με τον πρόεδρο πάντως του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων να επισημαίνει ότι ένα ακόμη χαρακτηριστικό της χρονιάς ήταν η αύξηση του τουρισμού με διαμονή όχι σε ξενοδοχεία αλλά σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, που επηρεάζει όπως τόνισε και την ποιότητα του τουρισμού.