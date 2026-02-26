Απόφαση Φοιτητικού Συλλόγου Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης:26 και 28 του Φλεβάρη νεολαία και λαός βγαίνουν στον δρόμο ενάντια στο σύστημα που γεννά παντού νέα Τέμπη – ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ

Απόφαση Φοιτητικού Συλλόγου Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης

3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ – ΔΕ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ

Στις 28 Φλεβάρη συμπληρώνονται 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας και συγκλόνισε όλο το λαό μας, ενώ λίγες μέρες μετά, στις 23 Μάρτη είναι προγραμματισμένη η έναρξη της δίκης.

3 χρόνια μετά, η νέα γενιά δε συγχωρεί! Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ως φυσιολογικό, ως κανονικότητα στον 21ο αιώνα, δύο τρένα να κινούνται αντίθετα στις ίδιες ράγες. Δε δεχόμαστε η ίδια μας η ζωή, η ασφάλεια μας, η υγεία μας, να γίνεται θυσία στον βωμό των κερδών! Δεν ανεχόμαστε την προσπάθεια συγκάλυψης των αιτιών και των πραγματικών υπευθύνων.

Είναι τεράστιες οι ευθύνες του κράτους, της κυβέρνησης της ΝΔ και όλων των προηγούμενων, που διαχρονικά τεμάχισαν, ιδιωτικοποίησαν, υποστελέχωσαν τον σιδηρόδρομο σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο και οι ευθύνες της Hellenic Train όπως και όλων των εταιριών που ρήμαξαν το σιδηρόδρομο, των εργολάβων που κερδοφορούν εις βάρος της ασφάλειάς μας.

Πραγματικά δίκαιο σήμερα δεν είναι να ζούμε με το φόβο να ζήσουμε νέα Τέμπη, επειδή η ασφάλεια μας λογίζεται ως κόστος, αλλά να παλέψουμε για να ανατραπεί αυτή η πολιτική που διαπράττει καθημερινά εγκλήματα στο βωμό του κέρδους! Μόνο σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική μπορεί να έρθει η πραγματική δικαίωση! Άλλωστε, η «δικαιοσύνη» τους και οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι που επισφράγισαν την λειτουργία του σιδηρόδρομου με αυτούς τους άθλιους όρους και έδιναν άδεια κυκλοφορίας στα βαγόνια του θανάτου!

3 χρόνια τώρα η οργή μας φουντώνει! Γιατί συνεχίζεται η πολιτική που γεννά Τέμπη στην Ελλάδα και σε όλη την ΕΕ. Αυτό επιβεβαιώνει η κατάσταση στο σιδηρόδρομο που παραμένει ίδια. Το επιβεβαιώνει το πρόσφατο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα με 5 νεκρές εργάτριες για τα κέρδη του βιομήχανου.

Οι 201 νεκροί εργάτες σε εργοδοτικά εγκλήματα το 2025. Το πρόσφατο black out στις αερομεταφορές λόγω παλαιότητας των συστημάτων. Η πρόσφατη πυρκαγιά στα καζάνια του Περάματος που παραλίγο να τινάξει όλη την περιοχή στον αέρα. Η πλημμύρα στην Αττική με την πρώτη βροχή που στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα μέσα στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, επειδή τα αντιπλημμυρικά έργα είναι κόστος και δεν είναι επιλέξιμα. Ταυτόχρονα, διατηρείται η άθλια κατάσταση των τραγικών ελλείψεων στα δημόσια νοσοκομεία.

Όλα αυτά συμβαίνουν το 2026, στην εποχή του AI, της μεγάλης τεχνολογικής προόδου που όμως αξιοποιείται μόνο για να πολλαπλασιάζονται τα κέρδη των λίγων.

Αυτή την πολιτική συναντάμε ως εμπόδιο ακόμα και στην προσπάθεια μας να σπουδάσουμε. Είναι η πολιτική που οδηγεί στην υποβάθμιση των υποδομών των σχολών και των εστιών που είναι επικίνδυνες χωρίς καμία αντιπλημμυρική, αντισεισμική, αντιπυρική προστασία. Είναι η πολιτική που αντιμετωπίζει τους φοιτητές σαν πελάτες και φτάνει στο σημείο να απειλεί με εξώσεις εστιακούς φοιτητές και την ίδια ώρα να βάζει νοίκια στις φοιτητικές εστίες.

Η πολιτική της εμπορευματοποίησης των σπουδών που υποβαθμίζει τα πτυχία μας, όπως γίνεται μέσω της αυστηροποίησης των εξετάσεων εγγραφής στο ΤΕΕ για τις σχολές μηχανικών, όπως ο ταξικός και άδικος νόμος των διαγραφών. Η πολιτική που δίνει δισεκατομμύρια για την πολεμική οικονομία, την έρευνα για τον πόλεμο, για το ΝΑΤΟ στα Πανεπιστήμια μας, ενώ την ίδια ώρα η υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των σχολών «χτυπάει κόκκινο» όπως παραδέχθηκε πρόσφατα μέχρι και η Σύνοδος των Πρυτάνεων.

Τώρα η κυβέρνηση της ΝΔ ετοιμάζει το επόμενο μεγάλο χτύπημα στις σπουδές μας! Ετοιμάζει την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που θα απελευθερώσει πλήρως την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα οδηγήσει σε απόλυτη υποβάθμιση των πτυχίων μας, σε δίδακτρα ακόμα και στα προπτυχιακά και γενίκευση – αύξηση τους στα μεταπτυχιακά, ενίσχυση της εμπορευματοποίησης της φοιτητικής μέριμνας,

της επιχειρηματικής δράσης. Τα σχέδια της κυβέρνησης μπορούν να πεταχτούν στα σκουπίδια με το μαζικό και οργανωμένο αγώνα μας! Όπως το σκέφτηκαν έτσι να το ξεχάσουν. Δε θα επιτρέψουμε να μπει ταφόπλακα στις σπουδές μας!

Αυτή η πολιτική, που υλοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ, πατάει πάνω στους νόμους των προηγούμενων και βρίσκει συμμάχους στη βολική αντιπολίτευση, σε παλιούς και νέους υποτιθέμενους σωτήρες.

Τώρα είναι η ώρα, όλοι μαζί να δυναμώσουμε τον αγώνα για να ανατραπούν οι ματωμένες ράγες του κέρδους που συγκρούονται με τα δικαιώματα και τις ζωές μας. Για να φτάσει το «μαχαίρι των ευθυνών μέχρι το κόκκαλο» και να τιμωρηθούν όλοι οι ποινικά και πολιτικά υπεύθυνοι για το έγκλημα στα Τέμπη όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Για να βρουν και οι συγγενείς των θυμάτων το δίκιο τους. Για να έχουμε σύγχρονες, αποκλειστικά δημόσιες και ασφαλείς μεταφορές. Για υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς.

Για να ανατραπεί το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο, τα εξαντλητικά 13ωρα. Για αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας.

Ο μεγαλειώδης αγώνας των αγροτών απέδειξε ξανά, ότι μόνο με τον αγώνα μας σπάει ο τσαμπουκάς της κυβέρνησης. Μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε όσα μας αξίζουν. Ενωμένοι εργάτες – αγρότες – φοιτητές – μαθητές μπορούμε να τα καταφέρουμε σε σύγκρουση με την αντιλαϊκή πολιτική!

Για αυτό διοργανώνουμε μεγάλο φοιτητικό – μαθητικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 26 Φλεβάρη στις 10:00 στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς.

Συμμετέχουμε στο μεγάλο, παλλαϊκό συλλαλητήριο που διοργανώνουν τα εργατικά σωματεία, το Σάββατο 28 Φλεβάρη στις 11:00 στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς, τη μέρα που συμπληρώνονται 3 χρόνια από το έγκλημα!

Διεκδικούμε:

Να αποδοθούν όλες οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών, σε όλους τους ενόχους, όσο ψηλά και αν είναι: Κράτος, κυβερνήσεις, υπουργοί και εταιρεία.

Να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη, άλλα εγκλήματα, επειδή υπολογίζουν τη ζωή και την ασφάλειά μας ως κόστος.

Μέτρα στήριξης των οικογενειών μας ενάντια στην ακρίβεια.

Όχι στην αναθεώρηση του Άρθρου 16 του Συντάγματος.

Ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας. Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις ανάγκες μας, για ενίσχυση της δωρεάν φοιτητικής μέριμνας, αναβάθμιση των υποδομών των σχολών, των εστιών.

Κατάργηση κάθε μορφής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, το ακαδημαϊκό δίπλωμα μοναδική προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελμα.

Να καταργηθεί ο απαράδεκτος νόμος των διαγραφών. Οι φοιτητές ζητάμε στήριξη ενάντια στα εμπόδια που συναντάμε για να σπουδάσουμε.