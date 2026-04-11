Χανιά: Ήθελαν να κάψουν τον Ιούδα αλλά παραλίγο να βάλουν φωτιά σε σχολείο – Ζημιές σε προαύλιο και αίθουσα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ζημιές προκλήθηκαν στο Γυμνάσιο της Νέας Κυδωνίας στα Χανιά της Κρήτης το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, ύστερα από πυρκαγιά που προκλήθηκε από τη φουνάρα, όπως λέγεται στην κρητική διάλεκτο η φωτιά που είχαν φτιάξει για το κάψιμο του Ιούδα. Όπως μεταδίδει το patris.gr το οποίο παρουσιάζει και σχετικές φωτογραφίες, η πυρκαγιά κατέστρεψε την πέργκολα του σχολείου και μέρος της αυλής, ενώ προκάλεσε μικρότερες φθορές σε μία αίθουσα διαδασκαλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το τοπικό σάιτ η διευθύντρια του σχολείου είχε ειδοποιήσει τις Αρχές ότι ανήλικοι συγκέντρωναν κλαδιά για το κάψιμο του Ιούδα, ενώ φέρεται να υπήρξε και αντιπαράθεσή τους με γείτονα σχετικά με τη δραστηριότητά τους.

Από τον Δήμο Χανίων πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του χώρου, ενώ έχει προγραμματιστεί η αποκατάσταση της αίθουσας πριν από την επαναλειτουργία του σχολείου μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων διεξάγει αυτεπάγγελτα έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, καθώς πρόκειται για περιστατικό που αφορά ζημιές σε δημόσιο κτίριο.

Στα Χανιά παρακολούθησε την Περιφορά του Επιταφίου ο πρωθυπουργός
