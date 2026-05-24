Χανιά: Με την παρουσία της Πριγκίπισσας Άννας ο εορτασμός για τα 85 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης

Με λαμπρότητα και την παρουσία της Πριγκίπισσας Άννας πραγματοποιήθηκε στα Χανιά ο επίσημος εορτασμός για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Η πριγκίπισσα συνοδευόταν από τον σύζυγό της, σερ Τιμ Λώρενς, τον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου Μάθιου Λόντζ και στελέχη της βρετανικής πρεσβείας.

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης. Μαζί του βρέθηκαν εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας και άλλων χωρών της Κοινοπολιτείας, οι οποίες συμμάχησαν με την Ελλάδα στη Μάχη της Κρήτης τον Μάιο του 1941. Οι αξιωματούχοι συνόδευσαν την πριγκίπισσα Άννα κατά την περιήγησή της στην πόλη των Χανίων.

Η επίσκεψη ξεκίνησε από το Φρούριο του Φιρκά και το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, όπου την υποδέχθηκε ο πρόεδρος του μουσείου, αρχιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ Εμμανουήλ Πετράκης. Η Πριγκίπισσα παρακολούθησε την ξενάγηση στα εκθέματα της περιόδου της Μάχης της Κρήτης και εξέφρασε τη χαρά της για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Από τον προμαχώνα του φρουρίου, απόλαυσε τη θέα προς το Ενετικό Λιμάνι των Χανίων.

Στη Μητρόπολη των Εισοδίων τελέστηκε δοξολογία, όπου την Πριγκίπισσα Άννα υποδέχθηκαν ο υφυπουργός Αθανάσιος Δαβάκης, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης και ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Ακολούθησε παρέλαση κρητικών πολιτιστικών συλλόγων, τους οποίους η πριγκίπισσα συνεχάρη προσωπικά. Στην παραλιακή ζώνη, μπροστά από το Γυαλί Τζαμισί, οι επίσημοι και πλήθος κόσμου παρακολούθησαν εντυπωσιακή επίδειξη από το αεροπορικό σμήνος Red Arrows της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας.

Οι δηλώσεις του Βρετανού πρέσβη

Ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου Μάθιου Λόντζ, ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές για τη θερμή φιλοξενία, αναφερόμενος στη σημασία των σχέσεων Ελλάδας και Βρετανίας. Τόνισε τη διαχρονική αξία της συμμαχίας των δύο χωρών, τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα.

Παράλληλα, εξήρε την Κρήτη ως αγαπημένο τουριστικό προορισμό των Βρετανών και εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον τρόπο που οι Κρητικοί υποδέχονται και φιλοξενούν τους επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η δεξίωση στο Μεγάλο Αρσενάλι

Το προηγούμενο βράδυ, η Πριγκίπισσα Άννα και ο σερ Τιμ Λώρενς παρευρέθηκαν ως επίτιμοι προσκεκλημένοι σε δεξίωση που παρέθεσε ο πρέσβης Μάθιου Λόντζ στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο παλιό λιμάνι των Χανίων, με αφορμή την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη, ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νικόλαος Καλογερής, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και των ενόπλων δυνάμεων. Παρέστησαν επίσης μέλη της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και της Επιτροπής Κοινοπολιτείας για τα Στρατιωτικά Κοιμητήρια.

Το πρωί, η Πριγκίπισσα Άννα, ο σερ Τιμ Λώρενς και οι πρέσβεις των συμμαχικών χωρών ξεναγήθηκαν στο παραλιακό μέτωπο του Ενετικού Λιμανιού των Χανίων, ολοκληρώνοντας έτσι το πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων.