Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης – «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση
Εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία τέθηκε ο Νικόλας Φαραντούρης, έπειτα από απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, μετά τις δηλώσεις του σχετικά με το υπό σύσταση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ζητεί από τον κ. Φαραντούρη να παραδώσει την έδρα του. Υπενθυμίζεται ότι επιλαχούσα υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι η Σοφία Μπεκατώρου.

Μητσοτάκης: 45 δισ. από την ΕΕ στον αγροτικό τομέα – «Ουσιαστικό βήμα στήριξης»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
