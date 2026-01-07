Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης – «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα»

«Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση

Εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία τέθηκε ο Νικόλας Φαραντούρης, έπειτα από απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, μετά τις δηλώσεις του σχετικά με το υπό σύσταση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ζητεί από τον κ. Φαραντούρη να παραδώσει την έδρα του. Υπενθυμίζεται ότι επιλαχούσα υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι η Σοφία Μπεκατώρου.

