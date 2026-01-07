ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: 45 δισ. από την ΕΕ στον αγροτικό τομέα – «Ουσιαστικό βήμα στήριξης»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δήλωση Μητσοτάκη λίγο πριν από την ανακοίνωση των μέτρων για τους αγρότες

«Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους €45 δισ. στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών.

Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά.

Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του.

Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης...

0
«Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα...

Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της...

0
Στο μήνυμά του για τα Θεοφάνεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος...

Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης...

0
«Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα...

Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της...

0
Στο μήνυμά του για τα Θεοφάνεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
