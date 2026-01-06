Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια

Στο μήνυμά του για τα Θεοφάνεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε για προσαρμογή της πολιτικής της κυβέρνησης «στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον»

Έμφαση στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας, έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για τα Θεοφάνεια κάνοντας λόγο για «κόσμο αβέβαιο, με ανατροπές και πρωτόγνωρες προκλήσεις».

Μητσοτάκης: Το μήνυμα για τα Θεοφάνεια

Αναλυτικά ανέφερε σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: «Κάθε χρόνο, τα Θεοφάνεια μάς δίνουν νέα δύναμη να μένουμε σταθεροί στην πορεία μας. Ιδίως τώρα, σ’ έναν κόσμο αβέβαιο, με ανατροπές και πρωτόγνωρες προκλήσεις.

Με την Ελλάδα, ωστόσο, να προχωρεί, βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών της. Πάνω απ’ όλα, όμως, ενισχύοντας την άμυνά της και προσαρμόζοντας την πολιτική της στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.

Στο ξεκίνημα του 2026, συνεπώς, χωρίς ν’ αρνούμαστε τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι. Αποφασισμένοι να νικήσουμε ό,τι ακόμη μας κρατά πίσω. Πιστοί στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα αντί για τα ψέματα και τα μεγάλα λόγια. Όπως και υπεύθυνοι απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία. Στον διπλανό συμπολίτη μας, αλλά και στις γενιές που έρχονται.

Χρόνια πολλά, λοιπόν, και καλή φώτιση στις Ελληνίδες και τους Έλληνες -απανταχού της γης. Με σιγουριά, σχέδιο και προσπάθεια, τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

Η ανάρτηση

Σε σχετική ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης εξηγεί ότι «ταξιδεύοντας για διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, δεν μπόρεσα να είμαι παρών στις εκδηλώσεις για τα Φώτα. Αναχωρώντας, ωστόσο, άναψα ένα κερί στο εκκλησάκι της 112 Πτέρυγας Μάχης, βέβαιος ότι η φλόγα των Θεοφανείων θα φωτίζει και φέτος τον δρόμο της πατρίδας και κάθε Ελληνίδας και Έλληνα».

Και επαναλαμβάνει μεταξύ άλλων: «Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, άλλωστε, έχουμε ανάγκη όσο ποτέ από καθαρό βλέμμα και ρεαλιστικές αποφάσεις σε μία πορεία σιγουριάς και ανάπτυξης. Προσαρμόζοντας τις επιλογές μας εν μέσω ανακατατάξεων στον χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών. Με σταθερό γνώμονα το εθνικό συμφέρον και την πρόοδο της κοινωνίας μας».