Μαδούρο: Ξεκινάει η ακροαματική διαδικασία στη Νέα Υόρκη – Με στολές κρατουμένου ο ίδιος και η σύζυγός του

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στις 19:00 η ώρα Ελλάδας αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστή ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες – Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Βενεζουέλα.

Ο Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες είχε απαχθεί το Σάββατο από τη Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια της αμερικάνικης επίθεσης στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Ο Μαδούρο κατηγορείται από τις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και πρωταγωνιστική συμμετοχή σε καρτέλ.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί αυτές τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι ο πραγματικός στόχος των ΗΠΑ είναι ο έλεγχος της Βενεζουέλας και των πλούσιων αποθεμάτων πετρελαίου της.

Δείτε live:

 

Σημαντικές εξελίξεις

  • Ο Νικολάς Μαδούρο έφτασε στο δικαστήριο

  • Ξεκινάει η ακροαματική διαδικασία στη Νέα Υόρκη

  • Οι συνήγοροι του Νικολάς Μαδούρο

  • ΗΠΑ: Έχουμε συντριπτικά στοιχεία κατά του Μαδούρο

  • ΗΠΑ: «Νόμιμη» η απαγωγή Μαδούρο

  • Ρωσία: Επιστροφή των ΗΠΑ στην «εποχή της ανομίας και της κυριαρχίας με τη βία»

  • Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ «ανησυχεί βαθιά» για το γεγονός ότι το διεθνές δίκαιο δεν «τηρήθηκε»

  • Εντολή στην Αστυνομία της Βενεζουέλας να συλλάβει όσους εμπλέκονται στην επίθεση των ΗΠΑ

  • Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Βενεζουέλα

  • Ποιες είναι οι κατηγορίες κατά του Νικολάς Μαδούρο – Ο ίδιος τις αρνείται

Όλες οι εξελίξεις στο in

Μαδούρο: Ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία στη Νέα Υόρκη – Με στολές κρατουμένου ο ίδιος και η σύζυγός του

Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη – Η ανάρτηση του πατέρα της
ΠΚ team
ΠΚ team
