Μαδούρο: Ξεκινάει η ακροαματική διαδικασία στη Νέα Υόρκη – Με στολές κρατουμένου ο ίδιος και η σύζυγός του

Στις 19:00 η ώρα Ελλάδας αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστή ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες – Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Βενεζουέλα.
Ο Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες είχε απαχθεί το Σάββατο από τη Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια της αμερικάνικης επίθεσης στη χώρα της Νότιας Αμερικής.
Ο Μαδούρο κατηγορείται από τις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και πρωταγωνιστική συμμετοχή σε καρτέλ.
Ο ίδιος έχει αρνηθεί αυτές τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι ο πραγματικός στόχος των ΗΠΑ είναι ο έλεγχος της Βενεζουέλας και των πλούσιων αποθεμάτων πετρελαίου της.
Ο Νικολάς Μαδούρο έφτασε στο δικαστήριο
Ξεκινάει η ακροαματική διαδικασία στη Νέα Υόρκη
Οι συνήγοροι του Νικολάς Μαδούρο
ΗΠΑ: Έχουμε συντριπτικά στοιχεία κατά του Μαδούρο
ΗΠΑ: «Νόμιμη» η απαγωγή Μαδούρο
Ρωσία: Επιστροφή των ΗΠΑ στην «εποχή της ανομίας και της κυριαρχίας με τη βία»
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ «ανησυχεί βαθιά» για το γεγονός ότι το διεθνές δίκαιο δεν «τηρήθηκε»
Εντολή στην Αστυνομία της Βενεζουέλας να συλλάβει όσους εμπλέκονται στην επίθεση των ΗΠΑ
Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Βενεζουέλα
Ποιες είναι οι κατηγορίες κατά του Νικολάς Μαδούρο – Ο ίδιος τις αρνείται
