Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν όλοι οι τραυματίες από τη φωτιά στο μπαρ

Στους 116 οι τραυματίες από την πυρκαγιά – 83 εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Το σύνολο των 40 νεκρών και των 116 τραυματιών από την πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά τη νύχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς έχουν ταυτοποιηθεί, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η αστυνομία του καντονιού Βαλέ.

Η αστυνομία διευκρίνισε πως ο αριθμός των τραυματιών, που είχε αναφερθεί προηγουμένως ότι ήταν 119, αναθεωρήθηκε σε 116 αφού τρεις τραυματίες που είχαν γίνει δεκτοί στα τμήματα επειγόντων περιστατικών εκείνη τη νύχτα προστέθηκαν στους τραυματίες του κλαμπ κατά λάθος.

Στους τραυματίες περιλαμβάνονται 68 Ελβετοί, 21 Γάλλοι, δέκα Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, δύο Πολωνέζες, μία Βελγίδα, μία Πορτογαλίδα, μία υπήκοος της Τσεχικής Δημοκρατίας, ένας Αυστραλός, ένας Βόσνιος, ένας υπήκοος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ένας Λουξεμβούργιος, καθώς και τέσσερις που έχουν διπλή υπηκοότητα (Γαλλίας/Φιλνανδίας, Ελβετίας/Βελγίου, Γαλλίας/Ιταλίας, Ιταλίας/Φιλιππίνων) προσέθεσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι 83 από αυτούς εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη είναι ο επαναπατρισμός των σορών.

Το φέρετρο ενός θύματος μεταφέρεται από στρατιωτικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Linate του Μιλάνου

